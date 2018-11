Cote d'Ivoire: Développement du commerce - L'amélioration du profil de risque de l'Afrique est essentielle, estime Afreximbank

Le Forum annuel sur la vérification des données clients et la gouvernance d'entreprise (Acdicog) d'Afreximbank a pour objectif d'assurer une bonne gouvernance et une meilleure vérification des données clients en Afrique.

De bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et de vigilance à l'égard de la clientèle, alliées au rétablissement des services de banque correspondante, stimuleront le commerce et la croissance économique en Afrique, en améliorant le profil de risque du continent, a affirmé , il y a quelques jours Amr Kamel, Vice-Président en charge du développement commercial et des services bancaires aux grandes entreprises à la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), à Casablanca (Maroc).

Lors de son allocution à l'ouverture du forum annuel sur la vérification des données clients et la gouvernance d'entreprise (Acdicog) d'Afreximbank, M. Kamel a fait part de son inquiétude face à l'insuffisance de financements du commerce fiables et durables, alors que le déficit de financement se creuse avec le retrait de grandes banques internationales du continent africain, confrontées à des exigences réglementaires et de mise en conformité de plus en plus strictes.

D'après lui, cette situation est due en partie à la surestimation des risques en Afrique. « Afreximbank a effectué des réalisations majeures en répondant aux besoins du continent en matière de financements du commerce », a-t-il précisé. « Nous avons mis en place plusieurs programmes et initiatives pour réunir des établissements financiers, des grandes entreprises et des régulateurs d'Afrique autour des questions de vigilance à l'égard de la clientèle et de gouvernance d'entreprise afin qu'ils puissent apprendre des bonnes pratiques, repositionner le continent et améliorer son profil de risque ».

Parmi ces programmes figurent l'initiative sur les services de banque correspondante d'Afreximbank (Africorrbanking), qui va élargir l'accès des banques africaines aux services de banque correspondante adaptés à leurs besoins, ainsi que la plateforme Mansa, récemment lancée - une base de données centralisée permettant de vérifier les informations sur la clientèle en Afrique.

Acdicog, aujourd'hui dans sa 5e édition, permet aux participants venus de tous les coins du continent de discuter de l'efficacité des mesures actuelles et d'évaluer si elles parviennent à promouvoir les pratiques de bonne gouvernance et de vérification des données client. Le forum constitue une excellente occasion de partager des idées, de mettre en œuvre les bonnes pratiques, en plus d'ouvrir la voie à une approche collaborative sur la diminution des risques en Afrique.

Cette année, le forum a pour thème « Développer les compétences pour minimiser les perceptions négatives sur les services de banque correspondante en Afrique : améliorer la conformité, la gouvernance et l'inclusion financière ».