Togo: Deutsche Welle pour plus d'engagement au pays

Le Directeur Général de la DW, Peter Limbourg en visite à Lomé, a rencontré et a échangé avec le président Faure Gnassingbé. Au menu entre autres, la presse au Togo et la coopération entre les médias togolais et la DW.

Dans la capitale togolaise, le Directeur Général de la Deutsche Welle Peter Limbourg et sa suite ont d'abord été reçus par le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé. Les échanges ont entre autres porté sur la coopération germano-togolaise et la situation des médias dans le pays.

Pour Peter Limbourg, " c'est très important (pour nous) d'avoir une presse libre et de collaborer avec les médias publics mais aussi les médias privés." Le Directeur Général de la DW a aussi précisé avoir parlé avec le Chef de l'Etat togolais " du rôle que l'Allemagne peut jouer en matière d'investissement au Togo et du Compact with Africa."

Le potentiel togolais

La tournée s'est poursuivie avec la visite du port autonome de Lomé, en compagnie du ministre togolais de la communication Guy Madjé Lorenzo. Le port de Lomé est l'un des poumons économiques du pays, un port rénové avec des installations modernes et des terminaux qui en font un hub dans la sous région ouest-africaine comme l'explique l'un des superviseurs Akakpo Rémi.

" Notre port est un port moderne. C'est un Hub. Nous sommes le premier en Afrique de l'ouest et ici aussi on peut parler d'un port en eau profonde. Par exemple, la longueur de ce quai, fait 1250 mètres et 16,60 m de profondeur. On peut faire accoster des navires, des gros porteurs jusqu'à 365 mètres de long avec 18 000 conteneurs. On a une capacité assez volumineuse en ce qui concerne le traitement des marchandises et des cargaisons."

Après une séance de travail avec les médias partenaires de la DW au Togo, la délégation a rendu visite au musicien togolais, peintre et sculpteur Jimi Hope chez lui à la maison, une sorte de musée où sont exposées des œuvres de l'auteur.

Peter Limbourg a rencontré également lors de son séjour, Brigitte Adjamagbo-Johnson, présidente d'une coalition de 14 partis de l'opposition togolaise. Le gouvernement a confirmé la tenue des législatives le 20 décembre prochain, contrairement aux souhaits de l'opposition mais conformément aux recommandations des chefs d'Etat de la CEDEAO, facilitateurs du dialogue politique entre le président Faure Gnassingbé et ses adversaires.

Peter Limbourg est en tournée en Afrique de l'Ouest. Après une visite ce mardi (13.11.) à Accra, il se rendra à Dakar au Sénégal où il participera à une conférence sur le magazine "éco@afrique" de la DW, dédié à la protection de l'environnement.