Congo-Kinshasa: Vient de paraître - «Plaidoyer pour une bonne gouvernance et le développement de la Rd. Congo» de Matata Ponyo

L'ancien Premier Ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, reste omniprésent dans son pays et continue à travailler pour que jamais les institutions de la RD. Congo ne se meurent.

« Mon action pour le redressement du pays et mon exigence pour la bonne gouvernance ont été non pour me flatter, mais pour valider le choix d'une politique publique à la hauteur des désirs et des attentes d'une population souvent déçue et trahie », écrit-il dans une de ses publications rendue publique cette année. En effet, ce grand homme à la cravate rouge, signe de la rigueur et de l'excellence, vient de publier un nouveau livre qui a été porté sur le fonds baptismaux mardi 13 novembre 2018 à l'Hôtel Memling, par le Révérend Pasteur de l'Eglise du Christ au Congo, ECC, le Dr Bokundoa, en présence d'une masse d'Intellectuels et hommes politiques venus de différents horizons. «Plaidoyer pour une bonne gouvernance et le développement de la Rd. Congo». C'est l'intitulé de cette grandiose œuvre qu'il met à la portée de tous les Gouvernants.

Œuvre de l'esprit

Vernissage

Le livre a été porté sur fonds baptismaux par le numéro Un de l'ECC ci-haut cité. Docteur en Economique et homme des chiffres, Augustin Matata Ponyo est connu pour sa rigueur et son attachement à l'excellence. Il n'en est pas à son premier livre. L'homme à la cravate rouge ne ménage aucun effort pour servir la République de près ou de loin. En effet, il insiste sur la bonne gouvernance sans laquelle, aucun pays ne peut se développer. Et si chacun des gouvernants prenait pour sien ce credo aux diverses harmoniques de celui qui aura été 4 ans à la tête du Gouvernement du Congo-Kinshasa. Une chose est, en effet, de se procurer cet ouvrage, une autre est de l'exploiter en long et en large, soutiennent ceux qui ont palpé la touche de cet homme à la rigueur sans commune mesure, pour y découvrir toutes les surprises qu'il y dévoile en patriote digne de son nom.

Idée grandiloquente et persuasive

