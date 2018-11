Congo-Kinshasa: Kongo Central - Antoine Mbanzulu ku Meza - Un passionné de l'éducation et de la formation des autres !

A 70 ans, le vieux Antoine continue d'être passionné par l'éducation et la formation de la génération montante. Ancien déclarant en douane de l'ex Onatra/Boma au Kongo Central en 1968, l'idée lui était venu de créer une école où il formait ses collègues déclarants en douane avant de déboucher sur la formation des secrétaires de direction. Devenu promoteur de l'Institut national des techniques douanières et de développement communautaire, INTD en sigle ayant fonctionné pendant très longtemps à Matadi, cette institution d'enseignement a versé plus de 3.000 déclarants en douane sur le marché congolais et de l'étranger.

A Kinzau-Mvuete où nous l'avons croisé, il a ouvert, depuis 1999, une succursale qui est pratiquement devenue une grande direction qui forme des finalistes aux examens d'Etat. L'école a commencé par la Maternelle, les primaires avant d'aboutir par les secondaires. Plusieurs sessions y sont organisées et pour la plupart de temps, l'école fait 100% de réussite. Située en pleine commune rurale de Kinzau-Mvuete, à plus ou moins 60 km de Matadi sur la route de Boma, l'INTD est une école privée agréée depuis 1994. Elle est située sur l'avenue Kongo-Yalala n° 87 dans le Quartier Kaka-di-Makuala tandis que son bureau est voisin à l'ISDR.

Avec 6 enseignants au Primaire, 3 à la Maternelle et 10 au Secondaire en plus de quelques enseignants de relève, l'INTD regorge d'un personnel qualifié. Le préfet Gérard Umba pilote l'Ecole secondaire tandis que le directeur Samy Tshisuaka conduit avec brio l'Ecole Primaire. Très motivés ces enseignants font preuve de beaucoup d'abnégation et de dévouement pour la cause de l'éducation et de la formation de la jeunesse, espoir de demain, en dépit d'énormes difficultés auxquelles l'école fait face.

Pour son promoteur, l'éducation des enfants est plus qu'une passion ; c'est toute une vocation. Ancien Chef de Bureau à l'ex Onatra en 1982, il va déserter après 15 ans de service pour s'occuper de la jeunesse. L'INTD, nouvelle formule est différente de l'ancienne dans la mesure où cet institut est en plein dans l'enseignement formel. En sa qualité de promoteur, Antoine Mbanzulu ku Meza avait été nommé formateur provincial des promoteurs des écoles privées agréées œuvrant dans la province du Kongo Central.

En effet, au cours de sa première tournée de sensibilisation à Boma, Muanda, Kimpese, Mbanza-Ngungu, Kisantu et Kasangulu, il avait exposé auprès de ses collègues promoteurs d'écoles privées un important cours sur le Travail en leur interprétant le Code du Travail. Dans la mesure où la plupart de ces promoteurs ne connaissent pas la Loi qui régit le personnel de leurs écoles respectives. Un sérieux problème se pose au niveau de ces écoles privées qui naissent comme des champignons mais développant un très mauvais système de gestion. Très souvent, les promoteurs confondent la gestion du personnel de leurs écoles sans tenir compte du Code de Travail.

Passionné de l'éducation et de la formation des autres, le septuagénaire Mbanzulu ku Meza, est devenu un modèle de la jeunesse. Quitte à son expérience d'influencer sa génération. Et, pour un meilleur encadrement de la génération montante, tous ses anciens étudiants de l'INTD et partant, toutes ces personnes éprises de bonne volonté se doivent de prêter main forte à ce digne fils du pays. Pour son Ecole basée à Kinzau-Mvuete, il lui faut par exemple des bâtiments en propre équipés des ordinateurs. Une façon de l'encourager à faire mieux.