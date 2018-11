Congo-Kinshasa: Opposition - La base de l'UNC dénonce le complot de Genève !

Depuis le dimanche 11 novembre dernier, juste après les assises de Genève, en Suisse, le sujet "Martin Fayulu" fait couler encre et salive au pays et ailleurs. Après le désengagement du président de l'Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, depuis le lundi 12 novembre dernier dans la soirée, la base de son parti dénonce le complot autour du candidat commun de l'opposition.

La base de l'UNC pointe du doigt les leaders de l'opposition et soupçonne ces derniers d'avoir comploté dans la désignation du candidat unique, en la personne de Martin Fayulu. Des bruits se font entendre sans fin dans tous les coins des rues de Kinshasa et les journaux du pays ne s'en passent à la Une de leurs publications. Tout reste à voir, après le désengagement de deux grands partis de l'opposition, l'UNC et l'UDPS. Car, doit-on indiquer, Matungulu Freddy et les cinq autres tenants n'ont pas désisté.

Selon les propos recueillis auprès de bon nombre des militants de l'UNC, mardi 13 novembre 2018, ce parti ne soutiendra que son président, sinon, le Président de l'Udps. «Nous ne soutiendrons que notre président Vital Kamerhe pour son poids au niveau du pays. Il a été troisième lors des élections de 2011 ; il est en même temps aimé dans tout l'est du pays. Donc, seulement avec l'UNC nous pouvons gagner ces élections et le choix est clair. Notre président pourrait se mettre d'accord avec le président Tshisekedi afin de choisir l'un parmi les deux, sinon, nous n'accepterons jamais un autre candidat pour l'opposition, hormis ces deux et ceci reste notre dernière décision », a dit un représentant de la base de l'Union pour la Nation Congolaise.