Togo/Algérie: CAN 2019 / Togo - Algérie - " Nous allons à Lomé pour la gagne "

- L'équipe nationale de football abordera son match en déplacement face au Togo, dimanche prochain au stade communal de Lomé (16h00), avec "la ferme détermination de s'imposer et assurer la qualification", à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 .

"Nous irons là-bas pour gagner et composter notre billet pour la CAN-2019. Il y'aura une double motivation: se qualifier dès cette rencontre et surtout réapprendre à gagner en Afrique, cela fait deux ans et demi qu'on n'a pas gagné, il est temps d'aller s'imposer en déplacement. Nous sommes animés d'un esprit revanchard, et nous allons là-bas en conquérants", a affirmé Belmadi lors d'un point de presse tenu au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa.

L'Algérie, battue le 16 octobre dernier à Cotonou par le Bénin (1-0) dans le cadre de la 4e journée des qualifications, occupe conjointement la place de leader en compagnie du Bénin avec 7 points.

Le Togo suit derrière avec 5 points, alors que la Gambie est bon dernier avec 2 points. Une victoire des Verts à Lomé leur permettra d'assurer leur qualification avant l'heure, en attendant le dernier match prévu en mars 2019 à Blida face à la Gambie.

"Toutes les conditions sont réunies pour réaliser un grand match. Je pense que c'est bien de rejouer à l'extérieur après cette défaite face au Bénin. Il est temps pour nous de réapprendre à gagner à l'exterieur. Nous devons prouver notre solidité. Nous avons commencé hier lundi à étudier notre adversaire dans l'espoir de décrocher un bon résultat", a-t-il ajouté.

Appelé à évoquer son prochain adversaire, qui reste sur une victoire à Banjul face à la Gambie (1-0), Belmadi est reste mesuré dans ses propos, tout en appréhendant l'état de la pelouse du stade de Lomé.

"L'équipe Togolaise s'est complètement relancée dans ces qualifications, grâce à sa dernière victoire à Banjul. Elle aurait pu être actuellement avec un seul point, mais elle a prouvé qu'elle avait de ressources mentales. Elle croit jusqu'au bout. Le Togo va jouer chez lui devant son public dans un petit stade, il sera certainement hyper motivé. Le match sera difficile, mais on ira là-bas pour la gagne ".

Belmadi explique ses choix

Une fois de plus, Djemel Belmadi a innové en chamboulant son effectif en vue de ce match décisif face au Togo, écartant notamment quatre joueurs, par rapport à la double confrontation face au Bénin en octobre dernier.

Les Bentaleb, Guedioura, Ghezzal, et Belfodil ont été écartés au profit du retour de Youcef Belaili, et la première convocation des pensionnaires de l'USM Alger Oussama Chita et Abderrahmane Meziane.

"Ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à leur performance au dernier match face au Bénin, même si je reconnais qu'il y avait une faillite collective plus qu'individuelle. S'ils avaient brillé face au Bénin, ils seraient forcément parmi nous aujourd'hui. Je préfère ne pas me focaliser sur certains éléments dans l'analyse d'une défaite, que j'assume d'ailleurs entièrement. Pour Belaili, c'est un joueur très talentueux dont l'Algérie a besoin et aura besoin dans l'avenir, il a pris en maturité. On va pouvoir bénéficier de tout ça, j'ai bon espoir en lui pour qu'il puisse s'exprimer pleinement".

En dépit du fait d'évoluer sur une pelouse en synthétique, et de surcroit en mauvais état, Belmadi appréhende beaucoup plus les " éléments extra-football".

" Les soucis liés à ce genre de déplacements sont évidents. A Banjul, nous étions obligés de commencer le match avec deux heures de retard, au Bénin nous avons également été confrontés à des problèmes avant le coup d'envoi de la partie. Je n'appréhende ni le match ni l'adversaire, mais plutôt les éléments extra-football qui peuvent nous perturber. Seulement, nous devons faire face à n'importe quelle situation ", a-t-il expliqué.

Toutefois, l'ancien capitaine de l'équipe nationale risque de ne pas pouvoir disposer de l'ensemble de ses joueurs, puisque des incertitudes entourent la participation du milieu offensif Yacine Brahimi et du défenseur Rafik Halliche " Brahimi est blessé et risque de ne pas jouer.

Il y'a Meziane, Benzia, Ounas, ou même Belaili qui sont prêts à le suppléer. Halliche est également blessé, c'est par rapport à ça que j'ai convoqué Bedrane (défenseur de l'ES Sétif, ndlr). Il y'a également la suspension d'Aissa Mandi. Nous devons trouver des solutions " a t-il précisé.

Enfin, Belmadi s'est montré satisfait jusque-là de son bilan (une victoire, un nul, et une défaite), depuis son arrivée à la tête des Verts en remplacement de Rabah Madjer, limogé. " Le bilan n'est pas si mauvais que ça. On doit nous améliorer. Ce n'est pas par rapport au système de jeu, mais par rapport à l'attitude des joueurs. Nous avons encaissé deux buts en trois matchs, ce qui est trop pour moi", a-t-il estimé.