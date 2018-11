Algérie: Appel à candidature pour l'Orchestre des Jeunes d'Algérie

Alger — Un appel à candidature à l'adresse de jeunes musiciens algériens a été lancé par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda) pour la création d'un nouvel Orchestre des jeunes d'Algérie, annonce l'office sur son site Internet.

Placé sous la houlette du musicologue et compositeur Salim Dada, ce projet vise la création d'une nouvelle formation de musique d'ensemble dédiée à la jeunesse.

Les candidats doivent avoir entre 15 et 35 ans, savoir lire une partition et savoir jouer d'un instrument d'orchestre symphonique, et remplir un formulaire de candidature téléchargeable sur oja@onda.dz Les dossiers de candidature accompagnés de vidéos de démonstration (interprétation et improvisation) doivent être envoyés avant le 20 novembre. Une session de sélection de musiciens est prévue à Alger du 22 au 30 décembre.

Musiciens, compositeur, et chef d'orchestre, Salim Dada est chercheur en ethnomusicologie affilié au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (Cnrpah).

Il a composé une dizaine d'œuvres symphoniques et a été nommé compositeur en résidence de l'Orchestre symphonique Divertimento en Italie. Il a également collaborer avec l'Orchestre de l'opéra d'Alger et a été associé à plusieurs créations artistiques algériennes, françaises et italiennes.