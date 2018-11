Algérie: Impliquer les donateurs dans la réalisation de projets de développement caritatifs

Sidi Bel-Abbes — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a insisté mardi à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité d'impliquer les donateurs de la société civile dans la réalisation de projets de développement caritatifs notamment ceux ayant trait au secteur de la santé.

Lors de sa visite de travail dans la wilaya, en compagnie du Directeur général de la sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri, le ministre insisté sur le rôle que doivent jouer les investisseurs privés et les donateurs de la société civile dans la réalisation de projets de bienfaisance, créateurs de richesse et d'emplois.

"Le rôle des autorités locales ne consiste pas uniquement à créer de la richesse mais aussi à accompagner, aider, faciliter la tâche et lutter contre la bureaucratie et tous les obstacles empêchant les opérateurs privés à investir dans divers secteurs", a rappelé M. Bedoui.

En inaugurant le centre régional anti-cancer (CAC) de Sidi Bel-Abbès, le ministre a appelé à préserver tous les acquis dont ont bénéficié les différents secteurs.

"L'Algérie a relevé les défis en consacrant les valeurs de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, le pays a retrouvé ses forces, réalisé un bond qualitatif en matière de développement et réussi à faire face à ceux qui visaient son anéantissement", a souligné, dans ce sens, M. Bedoui.

Le ministre a souligné la nécessité de préserver les acquis sur les plans de la paix et de la sécurité ainsi que les réalisations enregistrées dans divers secteurs.

Il a également salué le rôle assumé par la jeunesse, formée dans les universités et les centres de formation professionnels du pays, et qui a réussi à relever le défi en dirigeant et gérant de grands projets, matérialisés grâce à la gouvernance du Président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika.

M. Bedoui a également mis e exergue la nécessité de "préserver les acquis ayant permis à l'Algérie de retrouver sa place et à redevenir un pays cité en exemple par les autres nations".

Le CAC de Sidi Bel-Abbès, inauguré ce mardi, a été réalisé selon les normes internationales. Il couvre huit wilayas de l'ouest et du sud-ouest du pays, avec une capacité d'accueil de 120 lits. Il compte 10 services et 33 unités, dotés d'un équipement à la pointe de la technologie, à l'instar de 3 accélérateurs de radiothérapie, un scanner de traçage et d'autres équipements médicaux.

Par ailleurs, le ministre a visité l'unité de fabrication d'aluminium "Stroval/Algérie", basée dans la zone industrielle de Sidi Bel Abbes et relevant du secteur privé. Sur place, M. Bedoui a appelé au soutien de la production nationale et à l'utilisation des énergies renouvelables.

Dans ce sens, il a rappelé l'intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics en accompagnant les projets des énergies renouvelables et en encourageant l'utilisation rationnelle de l'énergie conventionnelle. Le ministre de l'intérieur devra clôturer sa visite en présidant une rencontre avec les représentants de la société civile, au siège de la wilaya.