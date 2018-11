Soudan: Dirdiri participe à une conférence internationale sur la Libye

Rome — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed a participé à la Conférence internationale de Palerme sur la Libye en réponse à une invitation du Premier ministre italien Giuseppe Conte.

Le ministre a également prononcé le discours du Soudan devant la conférence, soulignant le souci du Soudan pour la sécurité et la stabilité dans le pays frère de la Libye et la participation du Soudan aux efforts internationaux et régionaux visant à rétablir la normalité en Libye.

Dr. Dirdiri s'est félicité des efforts déployés par Dr. Ghassan Salama, envoyé du Secrétaire général de l'ONU en Libye, et la volonté du Soudan de coordonner ses efforts à cet égard, notamment en ce qui concerne la sécurité et la stabilité dans le sud de la Libye.

Dirdiri a évoqué la coopération entre les pays voisins du sud de la Libye, notamment le Soudan, le Tchad et le Niger, pour faire face aux dangers du terrorisme, de la traite des êtres humains et des formes de criminalité transnationale organisée. Il a averti qu'il est sage de faire face à ces menaces immédiatement et de manière décisive et de ne pas attendre les compromis politiques qui pourraient prendre longtemps due des graves conséquences de ces risques.