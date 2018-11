Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue italien

Rome — Le Ministre des affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed a rencontré en marge de sa participation à la conférence de Palerme en Italie sur la Libye, avec M. Renzo Maviro Milanese, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l'Italie.

La réunion a examiné les relations bilatérales entre les deux pays et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dirdiri a également appelé l'Italie à contribuer davantage au développement des relations entre le Soudan et l'Union européenne par le biais des mécanismes de dialogue politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et à soutenir et développer les relations économiques, commerciales et financières bilatérales.

Pour sa part, le ministre italien des Affaires étrangères a remercié le ministre pour sa participation à la conférence et a souligné le souci de son pays de développer les relations bilatérales et les relations du Soudan avec les institutions de l'Union Européenne (UE).