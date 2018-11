Maroc: Le groupe européen Gfi intègre la société marocaine Value Pass

Le Groupe européen Gfi Informatique, acteur européen de référence des services informatiques, a annoncé, lundi à Casablanca, l'intégration de la société marocaine Value Pass, leader régional des solutions SAP (prologiciel de gestion). A travers cette initiative d'intégration de Value Pass, spécialisée dans la distribution et l'intégration des solutions SAP en Afrique, Gfi Informatique vise à renforcer sa position internationale de leader dans les solutions SAP en particulier sur le continent africain.

Au cours d'une conférence de presse consacrée à l'annonce de cette opération, le président-directeur général de Gfi, Vincent Rouaix, a fait savoir que son groupe, qui porte beaucoup d'intérêt au marché marocain, ambitionne d'intégrer Value Pass dans "une dynamique et une croissance forte", à travers la transformation digitale en vue de contribuer au développement économique et social du continent africain, rapporte la MAP.

M.Rouaix a souligné que dans le cadre de sa stratégie de développement, Gfi consolide, à travers cette initiative, son intervention sur le marché africain, ajoutant que Value Pass, de par son expérience et ses réussites en tant qu'intégrateur SAP, constitue la plateforme idoine pour desservir l'Afrique à partir de Casablanca.

Pour sa part, le directeur général de Value Pass, Imad Haddour, a affirmé que cette intégration est le fruit d'un long processus de collaboration entre les entreprises en vue de créer un leader régional de l'intégration SAP au niveau de l'Afrique.

Par le biais de cette intégration, "nous confirmons que les entreprises marocaines peuvent constituer une plateforme de développement sur le plan international, notamment en Afrique", a-t-il dit, notant que la vocation de Value Pass est avant tout de contribuer au développement de la région à travers sa digitalisation.

Avec une présence en Afrique, notamment grâce à ses autres filiales en Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire et Angola, Gfi Informatique compte s'appuyer sur sa nouvelle plateforme SAP à Casablanca pour servir ses clients sur le continent.

Partenaire SAP Gold dans la région Afrique du Nord et de l'Ouest, Value Pass conçoit des services et produits à valeur ajoutée destinés aux entreprises et multinationales basées en Afrique.