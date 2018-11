Maroc: D'Ifrane à Tokyo - Le VTT marocain en bonne voie pour se qualifier aux prochains Jeux olympiques d'été

Dimanche, sur les hauteurs du Moyen Atlas, la charmante ville d'Ifrane a accueilli les Championnats du Maroc VTT Cross-country, organisés par la Fédération Royale marocaine de cyclisme. Si on est certain que les rares macaques de Barbarie qui caractérisent la région n'ont sûrement pas dû être de la partie, en revanche, il est sûr que les participants à cet évènement ont passé une journée à jamais gravée dans leurs mémoires, qu'ils aient été gagnants ou perdants.

Sous un soleil blanc, la crème des vététistes issus de 18 clubs venus des quatre coins du pays, se sont livré une compétition passionnante et acharnée sur le circuit dont la boucle atteignait les 60km. Dans la catégorie des espoirs U 23, Zarhoun Mohamed (OCK) a trusté la première place, suivi d'Alouan Mohamed Khalil (CVO) et enfin Daamoun Reda (YCA). S'agissant de la catégorie Master, la victoire est revenue à Ennahi Faisal (Azrou VTT) qui a mis près de cinq minutes dans la vue de Boussada Mohamed (CVO) et 11mn dans celle de Bouricht Ibrahim (CVO). La course Elite a, quant à elle, consacré Amhzoune Hassan (USC). Le trio de tête étant complété par Tamsna Mohamed (AVAA) et El Ayoubi Said (Azrou VTT).

Sur la liste des gagnants, on trouve également le VTT marocain en général. Inscrits pour la première fois au calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI), l'organisation garante de la gestion et du rayonnement du cyclisme dans le monde, ces Championnats du Maroc ont aussi une portée internationale. D'après le directeur technique national de VTT, Abderrahim Riadi, les points récoltés permettront à l'équipe nationale de viser une qualification pour les prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2020 à Tokyo. Mais pas que. Pour Abderrahim Riadi, « cette compétition est une inestimable opportunité dans l'optique de détecter de nouveaux talents », avant d'ajouter : «Depuis la création d'une commission spécialement dédiée à ce sport de montagne, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, le niveau des compétitions ne cesse d'augmenter. Le VTT marocain est entre de bonnes mains».

Toutefois, après les louanges, le DTN national n'a pas hésité à nuancer ses propos en émettant certaines réserves, en rapport tout d'abord avec les championnats organisés dimanche «Malgré les multiples efforts déployés, certaines lacunes sont encore présentes d'une part au niveau de l'organisation, et des arbitres d'autre part». Et d'ajouter :«Ce n'est pas tant les arbitres qui posent problème, mais plutôt l'absence de moyens mis à leur disposition et notamment les chronomètres électroniques. Un manque qui ne facilite pas leur tâche aujourd'hui. Une difficulté à laquelle s'additionne le peu de mécaniciens présents sur les lieux». Ensuite, il s'agirait de se pencher sur la formation.

D'après Abderrahim Riadi, «ce volet capital dans le développement du VTT dans le pays, souffre d'une insuffisance en termes de stage», s'est-il désolé. Une situation qui dévoile en filigrane une absence de moyens. Par contre et alors qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est sûrement pas le manque de moyens qui fait que le site de la Fédération n'a toujours pas publié les résultats susmentionnés. De fait, il paraît que la communication externe et la promotion de ce sport ne représentent pas la préoccupation première de l'équipe dirigeante. Une réalité qui tranche avec l'importance d'une stratégie de communication en vue de susciter des vocations chez les enfants et les jeunes.