Soudan: La MINUAD remet 35 voitures à la police des 5 Darfour

Al-Fashir — La mission conjointe des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) a remis mardi à la police des cinq États du Darfour 35 véhicules différents et 123 conteneurs à côté d'équipements, de meubles et d'ordinateurs afin d'aider la police à maintenir la sécurité et la stabilité dans les États du Darfour.

La commissaire de police de la MINUAD, Marcella Macentos, a signé la livraison de part la MINUAD et la police est représentée par le major-général Imad Khalafallah.

Le ministre de l'Éducation représentant du gouverneur du Darfour-Nord, Abdullah Musa Fada, lors de son discours devant la célébration a rendu hommage aux efforts déployés par la MINUAD pour instaurer la paix ainsi que la sécurité et la stabilité au Darfour. Il a déclaré que le Darfour assistait actuellement à une stabilité de sécurité remarquable dans la situation sécuritaire, grâce aux observations des forces régulières et de la police de la MINUAD. Il a ajouté que la prochaine étape nécessiterait davantage d'efforts pour le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs villages d'origine tout en appelant la MINUAD à passer de la protection à l'appui aux projets de développement.

Pour sa part, la commissaire de police de la MINUAD, Marcella Macantos, a déclaré que ce projet faisait partie du programme d'assistance à la police soudanaise visant à assurer la sécurité et la stabilité. Elle a ajouté que la mission avait, au cours de la période écoulée, formé plus de 100 agents de police et mis en œuvre de nombreux projets et ateliers tout en déclarant la livraison à la police du Darfour (35) voitures et (123) conteneurs, ainsi que d'équipement, de mobilier et d'ordinateurs.