Maroc: C'en est trop !

opinion

Stop ! Là franchement, ça dépasse les bornes. Ça va au-delà de ce qui est permis ou toléré. Que quelques garnements osent souiller le drapeau national, voilà qui est fait pour nous interpeller.

Et si c'est l'œuvre de quelques intrus intéressés, ils doivent absolument en payer le prix.

Que l'on cesse de tenter de faire dans un pédantisme déplacé qui cherche à leur trouver quelque excuse que ce soit.

Marcher, manifester, protester ... c'est là un droit inaliénable dans un Etat de droit, dans un pays qui se respecte.

Et justement dans tout Etat de droit, dans tout pays qui se respecte, il y a des limites à ne pas dépasser, il y a les fondamentaux. Un socle inébranlable.

Exprimer son désaccord voire sa grogne, c'est compréhensible mais à condition que cela se fasse dans le respect de la loi.

A l'origine de ce qui a tout l'air d'être justement une grogne d'élèves, le GMT+1. Cette fameuse heure d'été maintenue pour les trois autres saisons. Certes, mais au vu de l'ampleur que prennent les choses, et surtout de la manière avec laquelle on les présente, le doute est permis. Et si ce n'était là qu'un prétexte pour justifier le reste ?

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du n'importe quoi ! Quel rapport entre une heure de plus ou de moins et la casse ? L'agression ? Ou ces slogans où la grossièreté, l'injure le disputent à l'idiotie et à la bêtise ?

Comment aspire-t-on à faire valoir ses revendications et son droit en poussant l'ignominie jusqu'à brûler le drapeau national ?

Et que dire de ces sites ou de ces plumes qui veulent faire accroire à des gamins désœuvrés qu'ils sont des héros ?