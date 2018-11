Afrique: CAN Féminine - Les Maliennes se veulent guerrières au Ghana

Le sélectionneur national du Mali, Mohamed Housseyni Saloum a publié ce mardi, à Bamako, une liste de 21 guerrières pour la CAN féminine Total 2018. L'ambition du sélectionneur est de passer le cap du premier tour, en d'autres termes pour les demi-finales.

« Cette CAN sera la plus difficile parce qu'elle regroupe les meilleures nations du continent. C'est pourquoi j'ai choisi des joueuses déterminées, concernées, avec un esprit de gagneuse », a précisé le sélectionneur au micro de Cafonline.com. En plus de celles qui ont disputé les éliminatoires et les matches de préparation, le groupe enregistre des arrivées.

Parmi les renforts, l'on enregistre deux nouvelles têtes. La défenseure Kani Konté du club VGA Saint-Maur en Ligue 2 française et le milieu et de terrain de Brest, également en Ligue 2, Yakaré Niakaté. « Elles ont bien intégré le groupe et j'ai hâte de les voir s'éclater avec les Aigles », a déclaré le sélectionneur national. A l'écouter, les deux nouvelles capées vont apporter leur enthousiasme et leur expérience à un groupe qui en a besoin pour vaincre le signe indien qui leur colle à la peau: à ce jour une élimination toujours précoce dès la fin de la phase de poules.

Outre les deux nouvelles têtes, Mohamed Saloum va compter sur des jeunes issues pour la plupart de la sélection des moins de 20 ans du Mali et des cadres issues des clubs phares avec pour certaines quatre à cinq phases finales dans les jambes. C'est le cas du trio de l'AS Mandé composé de Fatoumata Doumbia en défense et son homonyne Diarra au milieu ainsi que l'attaquante Bassira Touré.

A part les deux renforts, le sélectionneur des Aigles dames a conservé l'ossature du groupe avec lequel il a disputé la phase de préparation et les matches de qualification. Les attaquantes Djeneba Baradji et Sebé Coulibaly de Saint-Denis, en France, tout comme le milieu Aminata Doucouré, également de Saint-Denis et la défenseure Aissatou Diadhiou du club français ES 16, apportent un plus de confiance dans le nid des Aigles avec leur expérience lors de la dernière édition, il y a deux ans au Cameroun. Si on y ajoute les six expatriées le Mali peut rêver se faire une place dans le ciel ghanéen.

« C'est un mélange de cadres, de jeunes et d'expatriées, un groupe homogène qui ne manque pas d'atouts "avec des secteurs et autres compartiments bien servis », professe Mohamed Housseyni Saloum.

Les 21 Aigles Dames

Gardiennes: Goundo Samaké (sans club), Awa Keita (AS Réal), Adoudou Konaté (Super Lionnes)

Défenseures: Coulouba Sogoré (AS Réal), Lala Dicko (AS Réal), Fatoumata Doumbia (AS Mandé), Aissatou Diadhiou (ES 16/France), (VGA Saint Maur/France),

Milieux de terrain: Salimata Diarra (AS Mandé), Fatoumata Diarra (AS Mandé), Bintou Koité (AS Mandé), Binta Diarra (AS Réal), Maimouna Traoré (AS Police), Aminata Doucouré (Saint Denis/France), Yakare Niakaté (Stade Brestois/France)

Attaquantes: Bassira Touré (AS Mandé), Hawa Tangara (AS Réal), Aissata Traoré (Super Lionnes), Agueissa Diarra (Super Lionnes), Djeneba Baradji (Saint Denis/France), Sebé Coulibaly (Saint-Denis/France)