Algérie: Promenade des Sablettes - Bientôt un appel d'offre pour l'amélioration des prestations en faveur des citoyens

ALGER - Un appel d'offre national sera lancé prochainement pour le réaménagement de la Promenade des Sablettes en vue de fournir différentes prestations destinées aux citoyens, portant essentiellement sur l'élargissement des structures de loisir et de restauration et les services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile, a-t-on appris mardi auprès de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).

Cet appel d'offre intervient en s'appuyant sur les demandes exprimées par les visiteurs inscrites sur le registre de doléances mis à la disposition au niveau la Promenade, en vue d'améliorer les prestations fournies aux citoyens et renforcer les structures de divertissement et de loisirs.

Dans une déclaration à l'APS, le Directeur général de l'OPLA, Gamgani Lyes a indiqué que "la Promenade des Sablettes d'Alger qui s'étend sur une superficie de 4,5 km connait une grande affluence des citoyens en sus des touristes étrangers (plus de 200.000 visiteurs quotidiennement), d'où l'utilité d'un registre dédié aux propositions des citoyens sur la qualité des services qu'ils souhaiteraient voire dans cette promenade", précisant "qu'en fonction de leurs demandes, un appel d'offre national pour choisir les meilleures offres des différents services demandés sera prochainement lancé".

Parmi les services les plus demandés par les Algérois et les visiteurs venus d'autres wilayas avoisinantes, figurent "l'augmentation du nombre des structures de jeux et de détente pour les enfants et l'ouverture de restaurants spécialisés dans la préparation de plats traditionnels ainsi que le renforcement des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile", a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il a indiqué que la porte était toujours ouverte aux propositions des Algérois qui peuvent les inscrire au registre qui se trouve au niveau de la Promenade des Sablettes ou sur la page Facebook de l'OPLA.

La promenade des Sablettes, sera renforcée par des structures de divertissement et de loisirs de pointe, a-t-il ajouté, précisant que "des négociations sont en cours avec les différents opérateurs de la téléphonie mobile pour offrir leurs prestations, dont l'internet (wifi) au niveau de la promenade des Sablettes".

Concernant l'appel d'offre national, le même responsable a affirmé que l'objectif de son lancement est d'offrir les meilleurs prestations au niveau de cette promenade, à travers la location pour une période déterminée dans le cadre d'un cahier de charges", afin de créer "des revenues pour la promenade des Sablettes, et assurer ainsi un auto-financement sans recourir au budget de la wilaya et l'investissement dans l'avenir".

La promenade des Sablettes est dotée d'une plage et de piscines qui ont vu défiler plus de 60.000 estivants durant les mois de juillet et d'août 2018, selon le responsable.

Pour ce qui est des parkings, M. Gamgani a fait savoir que ces structures d'une capacité d'accueil de 2400 places, accueillaient quotidiennement "8000 véhicules".

Un autre parking devrait être réceptionné prochainement d'une capacité d'accueil de 1000 véhicules, a-t-il ajouté.

La promenade des Sablettes compte plusieurs restaurants, fast-foods et un théâtre en plein air. Des vendeurs ambulants de jouets, de thé, vêtements et mets traditionnels (mhajeb et bourak) sont également présents.