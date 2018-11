Cote d'Ivoire: Commerce international - Une plate-forme d'investissement créée pour les marchés émergents

New african capital partners (Nacp), société spécialisée dans des prises de participations en capital, au financement du commerce international et des entreprises en Afrique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme d'investissement panafricaine dédiée à des prises de participations en capital, au financement du commerce international et au financement des entreprises en Afrique, ainsi que des services de conseils financiers.

Cette institution offre aux investisseurs les avantages combinés de la longue expérience de ses deux fondateurs, leur excellente connaissance de l'environnement des affaires, des secteurs et des économies africaines, ainsi qu'une approche novatrice et indépendante et de vastes réseaux qu'ils ont tissés en Afrique et en Asie.

Charles Kié, co-fondateur et directeur général de Nacp, a souligné : « Les fondateurs de Nacp partagent le rêve d'une Afrique prospère, s'appuyant sur les ressources humaines africaines et l'expertise africaine. Nous nous sommes rendu compte que l'on discutait depuis de nombreuses années des moyens de stimuler la croissance des entreprises, des économies et du commerce international africain, mais qu'en réalité, on avait fait très peu pour concrétiser certaines des idées et propositions avancées afin que l'Afrique puisse jouer le rôle de puissance mondiale qui lui revient. Nous ciblerons nos investissements sur les industries capables de générer une croissance économique durable en Afrique et, en particulier, celles qui peuvent favoriser l'intégration régionale. Notre éthique est de stimuler la création de valeur ajoutée pour les projets dans lesquels nous investissons en assurant leur transformation à long terme. Nous investirons également aux côtés d'institutions intéressées par l'Afrique ou focalisées sur l'Afrique ».

Pour Paulo Gomes, co-fondateur, sa structure connait très bien l'Afrique et a créé Nacp dans le but d'en faire la plateforme de choix, offrant des opportunités d'investissement dans des sociétés qui font du commerce en Afrique ou entre l'Afrique et l'Asie. « Nous analysons les industries et les sociétés pour repérer celles qui ont le potentiel de devenir les champions africains de demain. Nous avons notamment l'intention de soutenir la création d'une plateforme de services financiers panafricaine d'excellence. Les investisseurs institutionnels bénéficieront de notre sens des affaires inégalé, de notre expérience de la gestion des entreprises, de notre expertise en matière de redressement d'entreprise, de notre savoir-faire local et de notre réseau de contacts de haut niveau. Nous exploiterons ce dernier pour proposer des opportunités d'investissements à effet catalyseur, assurant un rendement financier supérieur tout en ayant un véritable impact sur le commerce et le développement de l'Afrique », dit-il.

Forts d'une longue expérience de l'évaluation et de la gestion de sociétés commerciales dans de nombreux secteurs à travers le continent africain, et conscients de la nécessité de réaliser des investissements responsables en Afrique, les fondateurs sont à même d'identifier les perspectives de croissance de demain. Leur philosophie se fonde sur une étude rigoureuse de la viabilité commerciale, une forte implication dans la gestion des sociétés bénéficiaires, et une approche indépendante afin que les investissements génèrent des effets positifs sur le plan du développement.

L'objectif initial est d'investir dans des petites et moyennes entreprises ainsi que dans des grandes sociétés du secteur des services financiers - y compris dans la transformation digitale - en Afrique. Cette institution financière proposera également des opportunités d'investissement très intéressantes dans lesquels les investisseurs pourront prendre des participations importantes. Experts du redressement d'entreprises, les spécialistes de la boîte repéreront des sociétés dont la rentabilité et l'impact peuvent être positivement transformés. L'équipe prend soin de s'entourer d'experts pour mener les redressements d'entreprise. Tous les investissements seront étroitement encadrés par l'équipe de direction de Nacp. Qui est bien placée pour devenir un acteur incontournable pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement à fort potentiel en Afrique.

Nacp proposera également des services de conseil financier, notamment sur le financement du commerce international, la mobilisation de fonds, l'organisation/la réorganisation d'entreprise et les investissements. Nacp accompagnera les gouvernements dans la mise en œuvre de programmes novateurs pour lever des fonds sur les marchés, et dirigera des programmes de financements pour des projets d'infrastructure, y compris des obligations 'vertes'.