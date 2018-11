Tunisie: Saint-Etienne - Wahbi Khazri et sa compatibilité avec Cabella

Auteur d'un match fantastique contre le Stade de Reims le week-end dernier (un but et une passe décisive), Wahbi Khazri se sent à l'aise à l'AS Saint-Etienne depuis son arrivée. Le Tunisien, qui a rejoint sa sélection pour les éliminatoires de la CAN 2019, a trouvé sa marque chez les Verts et sort tout son potentiel.

Sauf que depuis peu, certains estiment qu'il n'est pas compatible avec Rémy Cabella, alors que Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'ASSE, a décidé de les faire jouer ensemble en plaçant Khazri en pointe, soutenu par le Français. Le Tunisien lui n'y trouve aucun inconvénient.

« Ce sont des bêtises de dire qu'on n'est pas compatibles. C'est ce que les gens ont pu dire. Mais entre deux joueurs à vocation technique, il est facile de s'entendre », a-t-il dit dans Le Progrès. « Rémy, c'est un super joueur de ballon, on est capable de combiner, de jouer en une ou deux touches. On est au début du championnat. On commence juste à prendre nos marques. Il sait ce que je veux et je sais ce qu'il veut. On est capable de se faire marquer mutuellement », a ajouté Khazri.