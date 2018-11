Tunisie: Espérance de Tunis - Le retour de Msakni pas envisageable

Blessé aux ligaments croisés à la fin de la saison dernière, Youssef Msakni n'a pas pu jouer le Mondial 2018 et a vu l'élimination de la Tunisie depuis les tribunes. Sur le point d'être remis de cette grave blessure, l'attaquant d'Al Duhail est annoncé depuis quelques temps dans son ancien club, l'Espérance de Tunis. Des informations de plus en plus persistantes évoquent le prêt du joueur aux Sang et or pour six mois, cet hiver.

Mais les dirigeants de l'Espérance et leurs homologues qataris d'Al Duhail ont tenu à formellement démentir cette information. Selon eux, Youssef Msakni ne sera pas de retour à l'Espérance Sportive de Tunis en janvier.

« Même s'il était présent lors de récents matches de l'EST à Radès pour soutenir le président du club Hamdi Meddeb et motiver les joueurs en Ligue des champions, son retour n'est pas envisageable, du moins pour le moment », indique Mosaïque FM.

Msakni a déjà joué à l'Espérance de Tunis entre 2008 et 2013.