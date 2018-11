Afrique: Elim CAN 2019 - Togo, Mathieu Dossevi à la clé du match contre l'Algérie

En stage depuis lundi à Lomé avec le Togo dans le cadre du match de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l'Algérie, Mathieu Dossevi s'est penché sur l'affiche mardi à l'issue du deuxième entrainement des Eperviers. Pour le milieu de terrain, il faudra mettre de l'impact physique contre les Fennecs.

« C'est une équipe avec beaucoup d'individualités. Il va falloir être collectif, avoir un bon bloc, éviter de leur donner trop d'espace et surtout leur imposer un gros défi physique. On sait qu'ils sont pas au mieux dans ce domaine et c'est là qu'il faudra répondre présent« , a indiqué le joueur de Toulouse (Ligue 1 française).

Dossevi rappelle également l'objectif du match. « Comme à chaque fois, on va tout donner la meilleure image possible du pays, essayer de ramener une qualification comme on le fait depuis le début. j'espère qu'à l'issue, on pourra assister tous ensemble à une victoire« ,a ajouté l'ancien messin.

Le Togo, troisième du groupe avec 5 points peut prendre la tête du groupe en cas de succès sur les fennecs. dans l'autre match du groupe, le Bénin se rend en Gambie.