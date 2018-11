Tunisie: Revenons à nos moutons !

L'heure est à l'euphorie du côté du Parc B, de Bab Souika et dans toutes les contrées de la Tunisie après le triomphe de l'Espérance Sportive de Tunis en Ligue des champions.

Tous les «Sang et Or» savourent, extasiés, le goût extrêmement exquis du sacre africain le plus prestigieux.

Tout le monde est sur un nuage. Et tout le monde rêve déjà d'une bonne et honorable participation de l'EST à la coupe du monde des clubs qui aura lieu du 12 au 22 décembre prochain aux Emirats Arabes Unis.

C'est qu'avec un peu de chance et beaucoup de bravoure, il ne sera pas exclu de croiser le fer avec le tenant de la couronne mondiale, le Real Madrid, qui reste incontestablement le plus huppé des clubs de la terre.

Mais en attendant, il faut d'abord que la bande à Mouïne Chaâbani redescende sur terre pendant quelques semaines pour régler quelques affaires en championnat local. A commencer par cet après-midi à Radès où les coéquipiers de Mohamed Ali Yaâkoubi auront à jouer leur match retard valable pour la cinquième journée contre l'Avenir Sportif de Gabès.

Le match des réservistes

Tout le monde sait qu'il n'est nullement dans les habitudes du club de Bab Souika de lâcher quoi que ce soit. Particulièrement le titre de champion de Tunisie qui reste toujours cher aux cœurs de tous les Espérantistes. Il y va toujours du prestige de l'EST vis-à-vis de ses rivaux locaux avec lequel on ne badine jamais. C'est d'ailleurs grâce au championnat local, dominé presque régulièrement par l'Espérance, que les «Sang et Or» arrivent toujours à répondre présent aux compétitions internationales et à impressionner leurs concurrents africains et arabes.

Toutefois, aujourd'hui, l'Espérance sera contrainte de ne pouvoir compter sur les services de tous ses joueurs de premier plan.

En effet, les internationaux Moez Ben Chrifia, Aymen Ben Mohamed, Ghaïlane Chaâlali et Amine Meskini seront absents en raison de leurs engagements avec les équipes nationales. Il en sera de même pour l'attaquant vedette de l'EST, Youssef Blaïli, qui vient d'être rappelé en équipe nationale d'Algérie.

Ce sera donc une occasion, pour tous les réservistes de l'Espérance, de pouvoir être enrôlés par le timonier Mouïne Chaâbani qui compte crânement rattraper le retard des cinq points perdus jusque-là devant le Stade Tunisien (nul) et le CSS à Sfax (défaite).

Du coup, Rami Jéridi, Houcine Rabii, Iheb Mbarki, Bilel Mejri et les autres doublures de marque auront tous une chance à saisir devant les Sudistes, surtout que Sameh Derbali (suspendu), Coulibaly et Chammam ne seront pas de la partie non plus. Ces deux derniers seront au repos à cause de quelques douleurs musculaires. Un repos bien mérité avant de renouer avec le haut niveau très prochainement.

Grâce à sa sobriété et à son calme olympien, Mouïne Chaâbani saura certainement comment faire redescendre sur terre tous ses joueurs qui doivent absolument éviter la décompression ou l'excès de confiance devant l'AS Gabès.