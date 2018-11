Tunisie: Du cinéma aux portes du désert !

L'on célébrera l'art et le cinéma sur les terres qui ont accueilli les tournages de célèbres films internationaux, à l'instar de «Star Wars», «Jésus de Nazareth» ou encore «Le patient anglais». Le festival prévoit également dans sa programmation des débats autour d'ateliers, des masterclass et autres tables rondes et networking autour du marché du film.

Trois prix seront décernés, le Palmier d'or, d'argent et de bronze avec trois catégories de films (produits en 2017 et 2018) en compétition entre courts et longs métrages et documentaires. Il sera, également, question de différents prix parallèles décernés par des ONG et autres partenaires du festival.

Une première édition prometteuse rien que pour la magie de son cadre.