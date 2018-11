Tunisie: Le citoyen lambda pris dans la bourrasque du Printemps arabe

Zemzoum pose un regard noir sur la mondialisation : «Pour perpétuer leurs pouvoirs et leur suprématie, les cartels financiers ont recours à une mondialisation façonnée selon leurs intérêts propres et dont les multiples impacts négatifs perpétuent et renforcent l'exploitation et l'aliénation».

Seulement, il concède, comme Lavoisier, qu'à chaque action correspond une réaction de même intensité et de sens opposé, pour décrire les mouvements qui se sont érigés face à cette stratégie globalisante sans frontières : altermondialistes, écologistes, militants de la citoyenneté active, masse des indignés, ONG...

Démocratie et mondialisation, c'est l'équation que s'efforce de résoudre l'auteur à la lumière du Printemps arabe né de ce qu'il nomme «l'agonie des idéologies jusqu'alors régnantes», en s'attaquant aux «incidences négatives de l'implacable gestion d'un capitalisme enfermé dans l'ultra-libéralisme qui se manifeste au plan interne des Etats à travers de cruelles oligarchies, et sur la scène internationale par l'imposition d'une unipolarité terriblement hégémonique».

Tel est son constat, mais que propose-t-il ? Un grand débat sur les problématiques de souveraineté/démocratie pour traiter ce qu'il appelle «la crise de la République». Car, selon lui, les idées n'ont pas de frontières et si elles permettent d'étendre le champ de ce débat-investigation, leur analyse indique et précise les axes de réflexion sur lesquels doit plancher l'élite politique et intellectuelle. Et cela doit être impérativement opéré avant toute tentative d'élaboration des textes constitutifs de la nouvelles République recherchée par un citoyen imprégné de modernité, stimulé par des besoins nouveaux. Un citoyen-prolétaire qui ambitionne aujourd'hui la maîtrise de la technologie du savoir, notamment grâce aux autoroutes de la communication et la Toile sans cesse croissante avec ses multiples applications et ses multiples défis.

Rien, ni personne, ne peut avoir de vrai ascendant sur le citoyen (qui, aussi prolétaire soit-il, est avant tout un votant) sans avoir pleinement compris les effets et les influences de cette nouvelle réalité.

Attention à l'associatif, le municipal, le législatif

Zemzoum scrute en profondeur l'ampleur de la contestation de la société contre la mondialisation, la lutte engagée par les souverainistes, le conflit opposant la société et l'Etat, les avancées matérielles et immatérielles de la société, les mobiles et la nature des relations conflictuelles... Une incursion par laquelle il s'attaque à tous ceux qui veulent occulter une interrogation capitale : quels sont la place et le rôle de l'Etat-nation par rapport à la société et par rapport au capital international ?

Pour étayer son propos, l'auteur se réfère souvent aux précédents historiques pour essayer de trouver des parallèles et, peut-être, quelques enseignements aptes à saisir les nuances de la situation actuelle qui n'est pas particulièrement reluisante. Il postule ainsi que toutes les révolutions populaires, qui ont fait avancer le monde, sont celles découlant des luttes violentes contre les régimes dictatoriaux et leurs systèmes de gouvernance anti-démocratiques. Seulement, il ne s'attarde pas sur le fait que toutes ces révolutions ont fini par mal tourner et ont donné naissance à des régimes autrement plus dictatoriaux et que seul le temps a permis le retour à une justes mesure, moyennant des rapprochements inimaginables lors des premières années.

Zemzoum tempère son discours en développant quelques idées sur trois pôles : l'associatif, le municipal, le législatif. Pour le mouvement associatif, il s'interroge sur la meilleure façon de traduire dans la pratique de l'institution d'un système de démocratie participative et une représentation de la société au sein des collectifs composant ce mouvement. Sur le conseil municipal, il pose que la gouvernance de la commune devrait aussi s'inscrire dans le système de démocratie participative pour débattre de la problématique du traitement du pouvoir. Sur l'Assemblée, il pense que celle-ci devrait incarner l'aboutissement institutionnel de l'organisation démocratique de la société et la finalisation idéologique et politique du système de démocratie participative.

Certes... mais Zemzoum nous assène une grosse surprise en mettant les capitalistes et les communistes dans le même panier : «Ce sont les antagonismes persistants entre le capitaliste et le prolétaire qui ont généré la division de la société en classes et favorisé l'émergence des régimes capitaliste et communiste dont la rivalité a déclenché des crises politiques et sociales persistantes ou des situations conflictuelles parfois dramatiques pour l'humanité et le monde !».

Une nouvelle République pour une nouvelle société, 143p., mouture française

Par Zoubir Zemzoum

Editions Anap - 2018