Tunisie: COK-CSS en vedette

L'EST, à domicile, unique invaincue, ne fera pas de détails en profitant de la venue du CSH-Lif qui n'aura que son courage à opposer.

L'ESS, en dépit de son déplacement à Sfax, n'éprouvera pas de difficultés pour venir à bout de l'équipe des Télécoms, toujours incapable de faire front aux grands.

L'indécision plane sur le reste des rencontres. Entre autres, un beau duel en perspective à Kélibia entre l'équipe locale et le Club Sfaxien. Mais l'important pour les deux formations dans l'immédiat est de confirmer leurs belles dispositions et conserver leurs chances dans la course au play-off, même si la phase retour s'annonce palpitante et difficile.

Les Kélibiens viennent de gagner leur match en retard à La Soukra contre les Aviateurs sur un score net et occupent la cinquième place. Une précieuse victoire qui succédait à la bonne affaire kélibienne réalisée à La Marsa qui a mis du baume au cœur des supporters. Ceux-ci exigent désormais un coup d'éclat. Les Clubistes de Sfax se laisseront-ils faire? Eux qui sont totalement dans leur meilleur élément actuellement et comptent rester dans la dynamique de victoires. Gourmands, les camarades de Ali Bangui? Plutôt confiants avec ce zeste d'ambition nécessaire pour entretenir la flamme de l'équipe, s'accrocher aux basques du leader et guetter la moindre occasion pour, éventuellement, s'installer au fauteuil.

Un derby pimenté !

Le derby banlieusard à Sidi Bou Saïd ne manquera pas lui aussi de piment. La Saydia, sans le moindre faux pas à domicile, tient à confirmer ses acquis réalisés, qui l'ont placée dans une position relativement confortable, la quatrième. L'ASMarsa, en dépit de la concurrence, postule pour une place au play-off et sait pertinemment qu'une quatrième défaite consécutive pourrait lui être fatale.

L'autre concurrent, la Mouloudia de Bousalem, effectuera un voyage à risque pour affronter, à La Soukra, le Tunisair Club. Les Mouloudiens devront être réalistes pour continuer la série des résultats probants. Les Aviateurs restent imprévisibles, capables du meilleur comme du pire.

Enfin, un duel regroupant les deux équipes qui partagent la dernière place, l'USTSfax et l'US Carthage. L'avantage du terrain pourrait être décisif.

Programme

Tunis (salle Zouaoui)

18h30 : EST-CSHL (Hriz-Ben Chikha)

Sidi Bou Saïd

18h00 : SSBS-ASM (Ridène-Hajjam)

La Soukra

18h00 : TAC-MSB (Boudaya-Hlila)

Kélibia

18h00 : COK-CSS (Baouab-Jrad)

Sfax

16h00 : USTS-USC (Kouki-Ben Mejdouba)

18h00 : ASTS-ESS (Ouafi-Trabelsi)