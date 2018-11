Tunisie: La sécurité de la Libye est organiquement liée à celle du pays

Pour le président Caïd Essebsi, le blocage est dû à la volonté de certaines parties de «placer les intérêts régionaux et internationaux au-dessus des intérêts du peuple libyen, ce qui a eu des répercussions néfastes et pour la Libye et pour les pays de voisinage dont en premier lieu la Tunisie».

«Il est donc plus que jamais urgent, poursuit-il, d'inciter les protagonistes libyens à opter pour le dialogue et le consensus, à placer l'intérêt supérieur de leur pays au-dessus de toute autre considération et à respecter la légalité internationale qui constitue le seul cadre à même de parvenir à la solution politique escomptée».

Et c'est bien là le fondement de l'approche tunisienne en vue d'une solution politique globale en Libye «sans intervention dans ses affaires internes et tout en se tenant à égale distance des protagonistes».

L'intérêt supérieur au-dessus de toutes les considérations

Et le chef de l'Etat de rappeler le contenu de l'initiative tunisienne lancée en décembre 2016 et de souligner que «la sécurité et la stabilité en Libye sont liées organiquement à la stabilité et à la sécurité de la Tunisie. Ainsi, l'instauration d'un Etat libyen fort et démocratique capable d'imposer ses pouvoirs sur l'ensemble du territoire libyen constitue-t-elle une question liée à la sécurité nationale de la Tunisie qui n'a jamais fermé ses frontières avec la Libye».

Le président de la République a exprimé sa conviction que les Libyens, poussés par leur patriotisme, «sauront faire prévaloir l'intérêt supérieur de leur pays et réaliser la réconciliation intégrale entre les différents protagonistes, ce qui ouvrira la voie à l'organisation d'élections libres et démocratiques dans une atmosphère de stabilité et de sécurité, conditions essentielles pour combattre les organisations terroristes qui ont investi le territoire libyen, menaçant la sécurité de la Libye et des pays voisins».

Pour conclure, le chef de l'Etat a réaffirmé l'engagement de l'Etat à soutenir la mission onusienne et à faciliter l'action qu'elle mène afin que «l'opération politique progresse et que les échéances constitutionnelles et électorales aboutissent aux objectifs escomptés».