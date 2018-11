Tunisie: C'est l'intention qui fait l'action

Cette réussite engage le football tunisien à penser au futur. Ce sport, tel que nous l'avions tous vu, mobilise toute la population du nord au sud du pays et lorsque les couleurs tunisiennes sont menacées, toute la Tunisie vibre et se mobilise.

Une belle image

Nous avons donné une belle image de notre pays à la faveur de cette finale. La présence des présidents de la FIFA et de la CAF au stade de Radès, plein comme un œuf, et une organisation et un cadre impeccables, constituent un bel acquis sur tous les plans. Notre football, sur le toit de l'Afrique des clubs, méritait, cette ambiance, ce sacre et surtout les louanges des personnalités présentes. Cela dit, il faudrait aller plus loin.

En effet, ce football tunisien, ce n'est pas seulement l'Espérance et son standing, son organisation et sa structure professionnalisée. C'est aussi, des clubs qui croulent sous les dettes.

C'est aussi des équipes en grève. C'est également des clubs qui doivent des milliards aux caisses sociales et à des fournisseurs qui ont fermé les robinets. C'est enfin un professionnalisme faussé par l'absence d'assises réglementaires et d'organisation qui lui garantissent la pérennité et l'expansion.

La FTF doit agir

Considérant l'impact de ce football, c'est lui qui sert de locomotive aux autres disciplines, il faudrait que la FTF agisse pour instaurer de manière durable et saine ce professionnalisme.

Si le président de la FTF veut que l'on se souvienne de lui dans mille ans, il faudrait qu'il assaye le véritable professionnalisme dans le football tunisien. Actuellement, il vole au secours des clubs en détresse. C'est bien. Mais il vaudrait mieux qu'il apprenne à pêcher à tous ceux qui quémandent un poisson.

Les tirer d'affaire de manière occasionnelle et urgente équivaut à faire reculer l'échéance de la débâcle. Sa conscience le lui reprochera un jour. Voyez dans quel état se trouve le Club Africain qui semblait, il n'y a pas longtemps, à l'abri de biens des soubresauts.

Actuellement, ce bricolage ne nous mènera jamais loin.

Avec des présidents de club qui croient rendre service au sport national en ameutant les joueurs ou les supporteurs, qui creusent les déficits et se comportent comme des chefs de clans, nous ne pouvons aller loin. Les clubs tunisiens sont tous en sursis.

Tout peut s'écrouler sur une réaction de mauvaise humeur.

C'est dire qu'il est temps d'agir. Nous espérons dans cet ordre d'idée la nouvelle ministre accordera à cette question l'intérêt qu'elle mérite

Le moment de mettre de l'ordre

Ne pas le faire signifie tout simplement que l'on se trouve à l'aise dans ce fatras qui ne mène nulle part. Et l'Histoire ne pardonnera jamais ce temps perdu et ces bonnes volontés qui, par voie de conséquence, ne viendront jamais conforter cette discipline sportive. Ils céderont leur place à tous les aventuriers qui se cherchent un nom, un prestige, une carte de visite. D'ailleurs, une bonne partie de ceux qui sont en place, s'empresseront de quitter le navire dans le cas où seraient mis en place une réglementation stricte et des règlements ne souffrant aucune dérive.

Il faudrait que la tutelle et la FTF s'emploient à mettre à niveau notre football en lui donnant les moyens de grandir.

Il y aura forcément de la casse, avec des équipes qui pourraient disparaître (c'est-à-dire redevenir des clubs amateurs), faute de moyens et ne pouvant répondre aux critères de viabilité d'un club professionnel, mais nous aurons des équipes structurées, plus fortes et à même de répondre aux exigences d'un football moderne, porté vers la conquête des titres et des honneurs auxquels le sport tunisien a droit. Cette organisation et cette mise à niveau peuvent favoriser l'union de clubs d'une même région, à l'effet de former des ensembles réellement compétitifs.

C'est, d'ailleurs, ce qui s'est passé par exemple en France : des clubs d'une même région se sont unis, pour mieux encadrer leur jeunesse et tirer de meilleurs profits des conditions socio-économiques. Dans ces nouvelles équipes, le football est devenu une véritable usine pour la formation des compétences au niveau des joueurs comme à celui des entraîneurs. Cela a été le cas dans les ex-pays de l'Est, ce qui a débouché sur des formations solides et en mesure de tenir le coup dans une compétition européenne de plus en plus exigeante.

Crainte de perdre pied

Dans l'état actuel des choses, nous risquons de perdre pied, d'un jour à l'autre, sous la poussée des nouvelles nations qui se sont organisées, qui ont les moyens financiers, une infrastructure à la pointe du progrès et qui sont en mesure d'avancer plus vite.

Suite à sa victoire en Coupe arabe, l'ESS, à laquelle nous espérons être en mesure de poursuivre sa route vers la consécration finale, et celle de l'Espérance en Coupe d'Afrique, ces hauts faits manqueront pas d'éveiller les convoitises. Du côté égyptien, gageons qu'on ne fermera pas l'œil avant de monter une équipe qui pourra reconquérir le titre.

C'est la règle du jeu et il ne faudrait pas s'en étonner. Ce n'est pas en dormant sur nos lauriers que nous pourrons relever les défis à venir. Les clubs tunisiens sont prévenus. Ils seront les cibles futures et il leur sera difficile de tenir le coup avec ce qu'elles possèdent actuellement comme effectif, comme infrastructures en pleine déliquescence et comme moyens désuets et limités pour progresser et lutter à armes égales.

Un délai raisonnable devrait être donné aux équipes désirant rester professionnelles, pour s'adapter et répondre aux exigences d'un véritable professionnalisme. Un football organisé, limitera ces spéculations qui se font actuellement autour de joueurs fantômes et fantoches et de revenants qui ne font que s'assurer une fin de carrière tranquille en ne disputant que deux ou trois matches par saison. Cela signifie que nous devons nous préparer pour la prochaine édition qui a déjà commencé. Ce sera plus dur, plus contraignant, plus sélectif et ardu. Les équipes tunisiennes (ce n'est pas nouveau) seront attendues et ce qui s'est passé au Caire est une preuve que tous les moyens sont bons pour écarter l'adversaire. Dans ces tribulations futures, il faudrait être capable de battre l'équipe locale et les arbitres.

Impeccable

Côté organisation, nous avons bien vu que le Stade de Radès, plein à craquer, peut voir se dérouler une rencontre sans aucun incident. Certes, le service d'ordre a fait un travail formidable, et ce dispositif ne saurait être déployé partout, mais ce public est apte à bien se comporter. A condition de tenir en respect ces trublions qui écument les stades, de les repérer et de les contrôler ou de les mettre à l'écart. C'est possible, dans la mesure où on prendra la décision d'investir pour mieux contrôler aussi bien les accès que les spectateurs. Les clubs ont besoin de rentrées d'argent frais pour pouvoir survivre. Là aussi, c'est le rôle de la FTF, qui doit inciter, sinon obliger les clubs, autorités et organisateurs à s'équiper pour faire revenir le public. Les clubs doivent comprendre que l'investissement à consentir est le seul moyen de limiter la resquille et de contrôler leurs publics. De toutes les manières, les décisions prises à la veille du match retour EST-Al Ahly par la CAF doivent dorénavant être prises en considération par toutes les nations africaines participantes. Elles visent à assurer la sécurité des équipes et de leurs publics. Cela ne s'est décidé qu'après les problèmes vécus au Caire. Elles devraient avoir force de loi.

Le président de la CAF

Au terme de la finale de Radès, le président de la CAF dont la bonne volonté et la détermination tranchent avec le comportement de son prédécesseur, a fait montre de ses bonnes dispositions pour améliorer tout ce qui touche au football africain.

Pour ce qui nous concerne, nous avons bien vu le rôle moteur de ce public (le vrai) rejaillir sur le comportement des joueurs et la qualité du jeu. Là aussi, des délais pourraient être accordés pour la mise à niveau des stades. Cette finale, diffusée dans des dizaines de pays, a sans aucun doute donné une belle image du football et du sport tunisiens et aiguilloné l'attention de ceux qui sont à l'affût pour sauter sur la bonne affaire. Il s'avère, en effet, que le monde de la finance est à la recherche de clubs rentables dans lesquels on peut investir. Cela a commencé en Egypte. Dans l'état actuel des choses, soyons certains que personne ne lorgnera un club tunisien au vu de sa situation chaotique et absolument invraisemblable.

Mais on se positionnera pour des clubs qui ont leur public, leurs traditions et, surtout, des assises solides. Mais là, c'est toute une autre histoire !