Tunisie: Sokari et Moncer en renfort

Il a ainsi suffisamment de temps pour apporter les correctifs nécessaires. En effet, il faudra attendre le 25 novembre prochain pour voir le CSS -- en position de force avec six victoires et un nul -- renouer avec la compétition nationale.

Toutefois, durant cette mini-trêve du championnat, Krol est privé de l'ossature de son équipe puisque sept internationaux sont retenus en Equipe nationale A et olympique. Il s'agit de Mathlouthi, Firas Chaouat, Karoui, Hnid, Dahmane, Amamou et Ouestali. Les internationaux sfaxiens sont actuellement en stage pour préparer le match Tunisie-Egypte prévu ce vendredi au Caire.

Ils ne seront à la disposition du CSS qu'après leurs deux matches respectivement face aux Egyptiens (éliminatoires CAN 2019) et au Maroc (match amical à Radès).

C'est dire que Krol n'aura finalement à sa disposition son groupe au grand complet que quatre jours tout au plus. Le staff technique sfaxien n'est pas vraiment à son avantage dans la mesure où il ne dispose pas de l'ossature de son équipe. Le technicien sfaxien peut tout de même mettre en concurrence les joueurs remplaçants et les nouvelles recrues, y compris les deux blessés, Sokari et Moncer, complètement rétablis de leurs blessures, dans la perspective de décrocher une place dans le groupe des 25 joueurs.

CSS-USTataouine en amical

En attendant donc le retour des 7 internationaux, la préparation se poursuit tranquillement avec le reste du groupe. Les deux joueurs Sokari et Moncer ont été soumis à un travail spécifique de remise en forme. Un match amical est prévu ce week-end face à l'équipe de Tataouine, et ce, pour voir à l'œuvre les joueurs susceptibles d'être retenus dans le groupe, surtout que le CSS sera à rude épreuve à la reprise face au ST au Bardo, à l'ESS à Sousse et au CSHL à Sfax.

Ce sera un marathon infernal pour le leader.