Cote d'Ivoire: La communauté tijani invite à l'union, à la foi, et prie pour la paix en Côte d'Ivoire

La 6ème édition de la Wazifa nationale a eu lieu le dimanche 11 novembre 2018 à la Zahuia d'Adjamé, sous l'autorité du khalife général des Tijanis de Côte d'Ivoire, Moustapha Somta.

Placé sous le thème de : « l'union des Tijanis » l'éditon 2018 de la Wazifa a été dominée par le sermon de son Khalife général. « L'union des Tijanis en Côte ivoire et aussi dans le monde. L'union, c'est ce que Dieu nous recommande. Quand on est uni, on devient fort. La Tijania est une école spirituelle pour aider les musulmans à mieux pratiquer leur islamité, à vivre leur foi. Faites, et faites davantage de bien autour de vous. Réagissez maintenant ! Faites maintenant ! Il n'y a pas de rendez-vous entre nous et Dieu.

Nous sommes là et quand on vit et on est en bonne santé, il faut profiter de cette vie, de cette santé-là pour faire mieux, pour faire ce que nous pouvons faire pour Dieu, et que demain, nous puissions profiter normalement et que nous n'ayons pas à regretter en disant si je savais, j'allais faire plus, j'allais faire mieux. Agissez maintenant dans la voie de Dieu », a dit le Khalife Moustapha Somta, à l'endroit de la communauté musulmane. Et d'ajouter : « Nous prions pour la paix, la cohésion, l'unité, et la solidarité entre ivoiriens afin que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais de conflit. Nous témoignons toute notre gratitude aux autorités de notre pays avec à leur tête le président Alassane Ouattara ».

Le président du comité national des activités de la Tijanya en Côte d'Ivoire, Ali Bamba, a dit : « La mission que s'est assignée la Wazifa, c'est de faire la promotion de la Tijanya en Côte d'Ivoire et au-delà de ses frontières. La présence de plus d'une vingtaine de localités de notre pays et de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe est un signe encourageant. Nous mettons tout cela au compte du leadership du Khalif général Moustapha Somta, à qui nous disons infiniment merci » Il faut noter que la Tijaniyya ou Tariqa Tijani est une confrérie musulmane Soufie fondée en 1782 par Sidy Hamed Tijani. Aussi, faut-il, parmi les fidèles présents à cette cérémonie, la présence de Koné Idrissa, conseiller à la présidence de la République chargé des cultes, de la sénatrice Sarah Fadiga Sacko, du maire élu d'Adjamé Soumahoro Farikou. Dans la foulée, les organisateurs ont annoncé la tenue du Maouloud Tijaniyya, la nuit du 1er au 2 décembre 2018 au siège de la confrérie à PK18, dans la commune d'Abobo.