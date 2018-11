Cote d'Ivoire: Conseil municipal de Bouaké / Djibo Nicolas - « Pourquoi nous avons dissous la société de développement et de promotion »

Le conseil municipal de Bouaké a tenu le samedi 10 novembre, sa 3 ème session ordinaire au titre de l'année 2018. Il a été question au cours des travaux de la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière session. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire Djibo Youssouf Nicolas en présence des chefs traditionnels, chefs religieux et de nombreux invités.

Au cours de ces travaux, les conseillers municipaux ont examiné et adopté l'état de l'exécution des recettes et des dépenses au 3 ème trimestre de l'exercice 2018. La communication des décisions de la précédente réunion et la dissolution de la Société de développement et de promotion de Bouaké, une société qui était chargée de promouvoir et de lutter contre le chômage, étaient au centre des discussions. Concernant ce dernier point, le maire a dit : « la Société de développement et de promotion de Bouaké a failli à sa mission. Nous avons jugé utile de la dissoudre ».

Cette 3ème et dernière session ordinaire du conseil municipal marque aussi la fin de la première mandature du maire Djibo à la tête de Bouaké. La session qui était consacrée à l'examen et adoption du programme triennal 2018-2021 permettra à la nouvelle mandature du maire Djibo Nicolas de poser les jalons des actions à mener pour booster le développement de Bouaké et répondre aux nombreuses attentes des populations. Le maire Djibo Nicolas a à cette occasion invité les Conseillers municipaux à œuvrer pour le développement harmonieux de Bouaké.