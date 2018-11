Madagascar: MTPI - Restitution de matériels roulants refusée par la CIRGN

En période de pluie, le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures mobilise tous ses moyens matériels

Le début de la saison cyclonique correspond toujours à une surcharge de travail pour le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures qui a plus que jamais besoin de l'ensemble de ses matériels roulants

C'est en ce moment en effet que ce département doit mobiliser tous ses moyens financiers et matériels pour la protection, et surtout pour la réhabilitation, des infrastructures routières.

Mobilisation. C'est pour cette raison de mobilisation que ce ministère procède actuellement à une opération consistant à récupérer des matériels roulants prêtés à d'autres départements ou organismes ministériels. C'est le cas notamment d'un véhicule administratif « Toyota Hilux » immatriculé 42423 WWT, mis à la disposition de la Circonscription Inter-Régionale de la Gendarmerie Nationale d'Antananarivo (CIRGN). Selon nos informations, la mise à disposition a eu lieu en mai dernier afin de permettre à la CIRGN de mieux gérer les manifestations des 73 députés. Une mise à disposition motivée donc par les priorités d'ordre sécuritaire durant ces mouvements politiques. Un échange de bons procédés en somme, entre les deux ministères.

Réorganisation. Mais comme toute chose a une fin, le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures a récemment demandé la restitution du véhicule en question. Et ce, dans le cadre de la réorganisation de l'affectation des véhicules de fonction au sein de ce ministère qui a par ailleurs besoin de tous ses matériels pour les travaux d'urgence pendant la période de pluie. En effet, pour ce département, il est primordial de mobiliser tous les moyens financiers et matériels afin d'assurer convenablement le plus noble des services publics en période cyclonique qu'est la réhabilitation des infrastructures routières. Malheureusement la procédure de restitution bute actuellement sur un refus de la part de la CIRGN. L'on apprend en effet que cette circonscription refuse de restituer le véhicule en question. Et ce, malgré plusieurs lettres de demande de restitution adressée par le propriétaire de droit qu'est le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures. Une affaire à suivre.