Afrique: Fonds de pension - Appel aux investissements à l'Africa Investment Forum

Les participants à l'Africa Investment Forum appellent à une hausse des investissements dans les fonds de pension.

230 projets d'une valeur totale de plus de 208 milliards USD ont été présentés aux investisseurs durant la première édition de l'Africa Investment Forum, qui s'est tenu à Johannesburg Afrique du Sud du 7 au 9 novembre dernier.

Atténuer les risques des transactions et réduire les frais d'intermédiation. Tels sont les objectifs de l'Africa Investment Forum, qui promeut la qualité des informations et des documentations relatives aux projets, ainsi que le dialogue actif et productif entre les gouvernements et le secteur privé. La semaine dernière, 61 transactions, estimées à plus de 40 milliards USD ont été examinées lors de « séances en conseil », et d'autres projets, représentant 28 milliards USD, étaient exposés aux investisseurs à travers une exposition. En tout, 230 projets ont été présentés et concernaient différents secteurs comme l'énergie, les infrastructures, les transports et les services publics, l'industrie, l'agriculture, les TIC et les télécommunications, l'eau et l'assainissement, les fonds et les services financiers, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et le tourisme, le logement et l'aéronautique.

Attractivité. Si les grandes économies africaines investissent déjà sur les marchés des actions et dans les fonds de pension, davantage de pays devraient leur emboîter le pas pour attirer les investissements directs étrangers. Telles sont les conclusions d'une session consacrée au « Dialogue des investisseurs institutionnels » lors du Forum. En Afrique, les actifs sous gestion des fonds de pension, des fonds d'assurance et des fonds souverains totalisent plus de 1000 milliards USD.

Pourtant, le continent peine encore à convaincre ces fonds de miser sur les projets vitaux à même de combler son déficit en infrastructures, qui oscille entre 68 et 108 milliards USD. « Pourquoi ne voit-on pas plus de fonds de pension africains investir en Afrique ? », a interrogé Ritesh Anand, vice-président exécutif de Crown Agents Investment Management Ltd. « En moyenne, les fonds de pension africains investissent moins de 10 % de leurs ressources sur le continent.

Si les fonds de pension internationaux et les fonds de pension d'Afrique y consacraient respectivement 1 % et 10 % de leurs placements, cela changerait la donne pour le continent », a-t-il souligné. L'Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre de réformes réglementaires (107) au monde, dans tous les secteurs. Un tiers des réformes relatives aux activités commerciales recensées dans le classement Doing Business 2019 de la Banque mondiale ont été faites dans les économies d'Afrique. Le continent a amélioré son environnement des affaires, mais il reste des obstacles de taille.