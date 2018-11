Sénégal: Capitalisation de bonnes pratiques en PPP - La 2ième édition du Forum PPP Afrique annonce un partenariat avec l'AMCI

La seconde édition du Forum PPP Afrique s'est tenue au Sofitel de Casablanca les 12 et 13 novembre.

Cet événement sur les partenariats public-privé (PPP) a rassemblé 300 décideurs africains et européens : ministres, hauts fonctionnaires, chefs d'entreprises, financiers, bailleurs de fonds, consultants... Les échanges se sont focalisés cette année sur le rôle des PPP dans le développement de l'agriculture et la transformation numérique du continent.

Ainsi, dès la plénière d'ouverture, le fondateur du Forum PPP Afrique, Daouda Coulibaly, a souligné que «le Forum PPP Afrique s'inscrit résolument dans une démarche de capitalisation des expériences et de développement des bonnes pratiques dans la mobilisation du secteur privé pour le développement du continent». Ce constat fut notamment partagé par le ministre malien du Développement industriel et de la Promotion des investissements, Moulaye Ahmed Boubacar qui demeure convaincu que le modèle PPP est important pour le développement de nos pays.

Des panels et conférences thématiques ont permis d'approfondir ces échanges. Dans le secteur agricole, les réseaux d'irrigation mis en place au Maroc à travers des PPP constituent des réussites exemplaires. Les PPP peuvent jouer également un rôle important dans la structuration de filières agricoles, comme en témoignent les projets d'agropoles au Togo.

Les intervenants ont également démontré que le renforcement des liens entre acteurs publics et acteurs privés constitue un catalyseur de l'innovation et de la diffusion de progrès technologiques au sein des agriculteurs et dans le développement numérique de l'Afrique. Les PPP sont souvent évoqués pour les infrastructures permettant l'accès au haut et très haut débit. Les PPP concernent de nombreuses applications numériques pour des domaines variés : administration, éducation, santé...

Privilégiant une approche concrète, le Forum PPP Afrique a offert une matinée complète de formations, sur les montages techniques et juridiques des PPP. Les participants ont également pu visiter le Technopark de Casablanca, réalisation emblématique du secteur numérique réalisé en PPP, ainsi que la future zone d'irrigation d'Azemmour, dans la région d'El Jadida.

Enfin le Forum s'est conclu d'une part par l'annonce d'un partenariat entre le Forum PPP Afrique et l'AMCI. Sur recommandation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc à travers l'AMCI va entreprendre un cycle de séminaires sur les PPP afin de partager son expérience avec les États africains sur ce sujet. Ces séminaires s'articuleront autour de formations et de visites d'entreprises. Le 1er séminaire aura lieu en avril 2019 au Maroc et regroupera une vingtaine de décideurs et de secrétaires généraux de ministères de l'économie et des finances de 20 pays subsahariens.

Et d'autre part, par le Trainis PPP Awards, qui honore chaque année des personnalités ayant œuvré avec succès pour le développement des PPP en Afrique. Cette année il a permis à Soumeylou Boubèye Maiga, Premier ministre du Mali, l'ambassadeur Si Mohamed Methqal, AMCI, Samba Bathily, président d'ADS Group de recevoir cette distinction pour leur engagement en faveur du développement des partenariats public-privé Ce prix est attribué par un jury constitué par le Club PPP Med'Afrique, plate-forme d'échanges entre acteurs publics et privés des PPP du continent.