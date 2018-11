Afrique de l'Ouest: Ouatarra à Lomé pour célébrer la BOAD

On peut espérer que ne serait-ce que le temps de l'accueil et quelques minutes d'échanges, le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Dramane Ouatarra, et son homologue togolais, Faure Gnassingbé ne manqueront pas d'aborder les sujets politiques de l'heure et surtout ceux concernant le Togo et la crise qu'il vit depuis déjà une année. Crise qui a obligé la CEDEAO à jouer la facilitation avec deux autres Chefs d'Etat de la sous-région, à savoir le Ghanéen Nana Akufo Addo et le Guinéen, Alpha Condé.

Mais selon les informations officiellement communiquées, le président ivoirien, également président de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA, est arrivé ce mercredi à Lomé pour prendre part aux activités au programme de la célébration du 45ème anniversaire de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Déjà hier, ce fut avec l'inauguration de la cité de la BOAD que les festivités ont commencé.

Il est aussi prévu dans le cadre des festivités de cette banque de l'espace UEMOA, un forum régional de haut niveau sur les énergies solaires placé sous le thème : « l'énergie solaire dans l'économie des pays de l'Uemoa : état des lieux, enjeux et politique ».

Accueilli ce jour à sa descente d'avion par son homologue togolais, Alassane Ouatarra quitte le Togo dans l'après-midi.