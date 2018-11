Togo: La C14 draine des foules samedi prochain pour arrêter « le train électoral »

« Dire non au coup de force électoral du RPT/UNIR », tel est l'un des objectifs assignés par la C14 (Coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise), à la marche suivie de meeting qu'elle organise samedi prochain à Lomé.

Dans un communiqué intitulé, « Grandes marches du peuple togolais pour dire non au coup de force électoral du RPT/UNIR », cette coalition dirigée par la Secrétaire nationale de la CDPA, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, dit inviter « toutes les populations togolaises à prendre massivement part à la marche pacifique qu'elle organise à travers les rues de Lomé, le samedi 17 Novembre 2018, pour exiger : les réformes constitutionnelles institutionnelles ; la révision du cadre électoral y compris le droit de vote des Togolais de la diaspora ; l'arrêt immédiat du processus électoral en cours ; la libération des manifestants et acteurs de la société civile arrêtés dans l'exercice de leur droit constitutionnel et la levée de l'Etat de siège de fait des villes de Mango, Bafilo, Sokodé, Tchamba, Kara et des quartiers de Lomé ; l'arrêt immédiat des rafles dans les quartiers de Lomé et sur toute l'étendue du territoire ; le retour des réfugiés et des déplacés y compris le président national du PNP, Tikpi Atchadam ».

Si ce regroupement de partis politiques de l'opposition justifie cette manifestation par le « dilatoire et le refus du régime RPT/UNIR de respecter la feuille de route de la CEDEAO et les recommandations des facilitateurs, notamment l'organisation consensuelle et inclusive des législatives et la mise en œuvre des mesures d'apaisement », et rappelle au travers de ce document « que la seule façon de régler le problème du recensement reste une reprise pure et simple ». La C14 réitère dès lors son appel au boycott de « la prorogation de 3 jours du recensement unilatéral prévu du 16 au 18 novembre 2018 par le régime togolais ».