Algérie: Bedoui - L'Algérie est sur de bons rails vers un lendemain meilleur

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, mardi soir à Sidi Bel-Abbès, que "l'Algérie est sur de bons rails vers un lendemain meilleur et prospère".

"Nous avons payé cher la paix et la stabilité dans un passé récent et nul ne peut se permettre de déstabiliser le pays", a déclaré le ministre, lors d'une rencontre avec la société civile au terme de sa visite d'inspection dans la wilaya.

L'Algérie vit aujourd'hui dans la stabilité et la sécurité dans un contexte de défis croissants en matière de sécurité régionale et territoriale, a-t-il encore souligné, expliquant que tout ce qui a été réalisé n'est pas fortuit mais grâce à la réconciliation nationale qui a instauré les valeurs de tolérance et de réconciliation avec soi et avec l'autre faisant de l'Algérie "une école" dont s'inspirent des pays et peuples en quête de liberté, de paix et de stabilité.

"Cette réconciliation a été possible grâce à la vigilance et à la mobilisation de tous les corps de sécurité à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP) dont les valeurs sont un précieux acquis à préserver" (Bedoui)

D'autre part, Noureddine Bedoui a exhorté les jeunes "à prendre conscience des dangers qui guettent l'Algérie de l'intérieur et de l'étranger, à ne pas se lasser guider par des voix de l'extérieur et à protéger notre identité nationale et les constantes de notre nation". "Après le triomphe de l'Etat et de ses institutions sur le terrorisme, qui a été banni de la société, nous devons être conscients des dangers qui menacent notre pays sous différentes appellations portant atteinte à sa stabilité et nous devons avant tout prémunir nos enfants et les protéger des idées qui sèment systématiquement le désespoir et la perte de confiance en soi", a-t-il ajouté.

Le ministre a fait remarquer, au passage, que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui des chefs d'entreprises réussis et d'autres s'illustrent chaque années sur la scène internationale dans tous les domaines avec une formation de base et de haut niveau algérienne à cent pour cent.

"Nous vivons une étape décisive marquée par la concrétisation de profondes réformes politiques décidée par le président de la République dans la dernière révision de la constitution élargissant les libertés, promouvant les droits des citoyens, préservant les richesses nationales et rationalisant au profit des générations montantes. Des valeurs contenues dans une feuille de route inspirée de la vision du président de la République d'une Algérie sécurisée, prospère et forte avec des institutions solides", a encore déclaré Noureddine Bedoui.

"Chacun est tenu de respecter les institutions de la République. Nous ferons face par la force de la loi à tous ceux qui osent leur porter atteinte et qui s'en servent", a-t-il ajouté, affirmant que l'Etat protège, avec toute rigueur et par les textes de loi, tous ses agents, ses élus, ses imams et tous ses fonctionnaires et que la justice est à la parade contre tout contrevenant.