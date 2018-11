Sénégal: 2ème édition du Forum international Preventica Sénégal - Les activités de la mer, aériennes explorées

La seconde édition du forum international préventica Sénégal (du 12 au 14 novembre 2018) a été officiellement lancée hier, mardi 13 novembre au siège de la caisse de sécurité sociale et va garder comme particularité l'exploration des écoles des activités de la mer et de l'espace aérien. Une cérémonie qui a permis de faire le bilan de la précédente et qui a enregistré, selon les acteurs, 52 conférences avec 96 exposants et 3282 participants.

Le forum international sur la prévention des risques dans les lieux de travail s'est ouvert depuis le 12 novembre dernier à Dakar. Une occasion qui va permettre aux acteurs venus de plusieurs pays de l'Afrique, de l'Europe d'échanger sur les bonnes pratiques mais aussi d'explorer d'autres pistes qui pourront améliorer le cadre de prévention dans les entreprises.

En point de presse hier, mardi pour le lancement de la seconde édition, le directeur de la caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré a renseigné : «il va se dérouler sur le thème de la maitrise globale des risques en Afrique de l'Ouest». Et de renchérir : «ce congrès demeure une pièce maitresse pour promouvoir cette culture de prévention qui est un enjeu de société majeure».

Pour cette édition, la particularité demeure l'exploration des nouvelles écoles des activités de la mer. A cet effet, les ateliers-animations pratiques seront renforcés pour susciter plus d'échanges. «Ce sont des métiers émergents qui nécessitent que l'on s'arrête et réfléchisse à comment faire pour prévenir les risques » a lancé Eric Dejean-Servieres.

La rencontre avec la presse a aussi permis de faire le point sur la première édition. De l'avis du directeur Soumaré, c'est un véritable satisfecit qui a été enregistré. «Nos attentes ont été largement dépassées. On peut dire que c'est une réussite. Toutefois, le forum doit tendre vers la perfection», a-t-il lancé.

Et le commissaire général des congres, Eric Dejean-Servieres de renseigner : «nous avons eu pour cette première édition qui a largement répondu aux attentes et même dépassé les objectifs les plus optimistes avec 52 conférences, 96 exposants, 3282 participants. De ce fait, nous constatons que le domaine de la prévention des risques représente réellement un enjeu majeur en Afrique».

Pour rappel, Préventica international est organisé à l'initiative de la caisse de sécurité sociale du Sénégal en collaboration avec l'institution de prévoyance retraite du Sénégal avec l'inter-africaine de prévention des risques professionnels. Il est dédié à la promotion de la sécurité et la santé au travail ainsi qu'à la sécurité globale des entreprises et des territoires.