Sénégal: Guinguinéo / Faiblesse du taux de couverture médicale - Les mutuelles, en quête d'un nouveau modele d'enrolement

Avec seulement une population de 44.074 personnes enrôlées sur 134.307 habitants, soit un taux de 32 % à tire proportionnel, le département de Guinguinéo est encore loin de résoudre de manière formelle l'épineuse question relative à l'augmentation du taux de pénétration dans les mutuelles de santé.

Malgré la largesse des privilèges et les opportunités qui leur sont ouvertes dans le cadre du programme Couverture Maladie Universelle (Cmu) et l'installation un peu partout au sein des communes d'unités d'accueil de proximité pour les adhésions aux mutuelles, plus de 90.000 citoyens du département de Guinguinéo restent encore sevrés par rapport à ce programme de prise en charge médicale soutenue.

Ainsi, devant une telle problématique et dans une perspective de résorber ce gab, les unités mutualistes du département de Guinguinéo ont prétexté une cérémonie de partage du nouveau plan de communication attribué à leur union, pour sonner une mobilisation communautaire dans laquelle l'administration, les collectivités locales et les partenaires sociaux pourront jouer un rôle fondamental dans cette pêche aux adhésions.

Synonyme d'une interpellation directe adressée aux autorités en place, cette invitation entend remettre à table l'autre question liée aux subventions municipales annuelles accordées aux mutuelles de santé et sommer surtout les mairies à libérer ces subventions à temps réel. Ces mairies sont également soumises à dynamiser le projet CMU/Elèves au niveau départemental et à prendre en charge le salaire de chaque agent de gestion en activité dans les unités mutualistes en poste. Il faut cependant préciser que rien que dans le département de Guinguinéo, une population de plus de 28.000 élèves attend d'être enrôlée dans le programme/Cmu.

Outre ces besoins spécifiques, les mutualistes de Guinguinéo, par rapport à leurs contrats avec les hôpitaux, aspirent également à disposer chez eux d'un plateau médical rationnel et d'un personnel médical qualitatif et quantitatif afin d'éviter les nombreux déplacements vers les structures sanitaires de Kaolack pour certains cas de pathologie plus complexes.