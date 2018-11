Sénégal: Validation de l'avant projet de loi sur la gestion des déchets solides dangereux - Le Sénégal va se doter d'un cadre juridique et cohérent

La Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) du ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD), en collaboration avec l'Agence nationale d'exécution (ANE), à tenu hier, mardi 13 novembre à Dakar, un atelier de partage et de validation de l'avant projet de loi sur les déchets dangereux.

L'objectif est d'échanger avec les parties prenantes de la gestion des déchets dangereux au Sénégal, sur l'avant projet de loi pour apporter les éléments nécessaires conformément aux dispositions des Conventions internationales pertinentes et des directives techniques nationales élaborées par le consultant national.

Dans le cadre de la gestion des déchets dangereux dans les villes de Tivaoune et de Ziguinchor, une rencontre de partage et de validation de l'avant projet de loi sur les déchets dangereux a été organisée, hier mardi, par la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD). L'objectif de ce texte est de réduire les émissions de Polluants organiques persistants (POP) dans les villes de Tivaoune et Ziguinchor et, au-delà, à l'échelle du territoire national.

Selon Boniface Cacheu, conseiller juridique au MEDD, le Sénégal va bientôt avoir un cadre juridique cohérent pour la gestion des déchets solides dangereux. «Ce projet nous a donné l'occasion d'élaborer un texte national sur la gestion des déchets dangereux c'est-à-dire un texte qui va fournir un cadre juridique national pour la gestion des déchets dangereux au Sénégal. L'importance de ce texte vient du fait qu'on n'avait pas de disposition en cadre juridique de gestion des déchets dangereux parce que les règles existantes étaient presque incomplètes. Et ce texte va nous permettre d'élaborer un cadre juridique national globale, cohérent et intégré de gestion des déchets dangereux en stipulant les obligations de base auxquels devrait se fier tout operateur ou générateur de déchet dangereux.»

Et d'ajouter: «cet avant projet de loi vient d'abord régler un problème parce que la loi de 2013 portant Code général des Collectivités territoriales qui transfère les compétences en matière de gestion des déchets des collectivités territoriales» n'intègre pas cette donne. Donc «le texte permettra de régler le problème des Polluants organiques persistants (POP). Nous conférons à chaque ministère la prérogative d'élaborer un manuel de prescription technique générale applicable aux déchets générés par les activités dont nous sommes responsables», a-t-il laissé entendre.

Cela permettra, à l'en croire, de garantir la santé humaine et de protéger l'environnement contre les méfaits possibles des déchets dangereux. Et le ministère en charge de l'Environnement s'occupera des actions. «Le rôle du ministère de l'Environnement sera de coordonner les actions en matière de gestion des déchets dangereux. Nous sommes dans le cadre d'une loi et donc des sanctions sont prévues. On va poser des sanctions qui vont dissuader quiconque d'être tenté d'importer des déchets dangereux au Sénégal ou de les détenir de façon illégale», a-t-il conclu.