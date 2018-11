Sénégal: Cinquantenaire de la disparition de Me Lamine Guèye - Une exposition revisite son parcours

Dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la disparition du premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, l'Association pour la pérennisation de la pensée et de l'œuvre du président Lamine Guèye a initié une exposition au Musée Théodore Monod de l'Ifan.

Axé sur le thème «Maître Lamine Guèye : itinéraire panafricain 1891-1968», l'exposition revisite le parcours sur toutes les facettes de Me Lamine Guèye. Des images d'époque, des objets de l'avocat et des documents d'archives textuelles sont à voir sur les cimaises du musée jusqu'au 19 novembre prochain.

L'exposition qui a comme commissaire l'artiste Alioune Badiane, renseigne d'abord sur la naissance et les origines de Me Lamine Guèye. Les affiches montrent le certificat de naissance de Me Lamine Guèye de son vrai nom Amadou Lamine Birahim Guèye né le 20 septembre 1891 à Médine dans l'ancien Soudan français.

Elles reviennent aussi sur la vie professionnelle de l'instituteur, son obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement en AOF mais aussi sur son diplôme supérieur d'études primaires et Lamine Guère recruté comme instituteur du cadre indigène. Sur cette vie professionnelle, Alioune Badiane et son équipe étalent aussi des images sur le soutien de Lamine Guèye à sa demande de reclassement dans le cadre général de l'AOF, la demande réitérée du passage du cadre indigène au cadre général, l'appui du gouverneur du Sénégal et l'appui de Blaise Diagne, commissaire de la République.

L'exposition va jusqu'à montrer la mode des années 50 avec des vêtures, des coiffures et parures et un fauteuil appartenant à Me Lamine Guèye. Elle affiche aussi des photos des populations, des prières et la cérémonie funèbre avec les mots du Président Senghor et ceux du vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal lors de la disparition de Me Lamine Guèye.