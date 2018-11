Sénégal: Initiative de sécurisation de la présidentielle portée par Me Mame Adama Guèye - Y'en a marre donne son accord de principe

A 03 mois de la présidentielle du 24 février 2019, Me Mame Adama Gueye continue ses rencontres avec les candidats à la candidature au prochain scrutin et les mouvements citoyens pour la mise en place d'une plateforme pour la « sécurisation du vote » des Sénégalais.

Dans le cadre de cette tournée, Me Mame Adama Gueye a rencontré hier, mardi, le mouvement Y'en a marre. Et, à la suite d'une longue discussion entre le patron de « Senegaal Bou Bess », Fadel Barro et compagnie, les deux parties se sont accordés à harmoniser leurs violons pour garantir la transparence et la sincérité du vote.

Selon l'ancien bâtonnier, « L'objectif de cette rencontre est de mobiliser pour défendre le système démocratique sénégalais qui est menacé parce que les questions posées tournent autour du droit de sauvegarde du droit de vote des Sénégalais, qui est un droit basique d'un système démocratique». Or, pour lui, « ce droit est malmené par le pouvoir en place qui essaie de forcer le résultat de l'élection présidentielle à venir ».

Emboitant le pas à Me Guèye, Fadel Barro et Y'en a marre ont donné leur accord de principe à cette initiative de plateforme pour la sécurisation de l'élection en attendant d'y voir plus clair. Pour Fadel Barro, l'apport du mouvement à la plateforme est lié à la disposition de contrôler et de mettre la pression sur le gouvernement pour la tenue d'une élection libre et apaisée.

Pour autant, dira Barro, « cette démarche de Me Mame Adama Guèye peut contribuer à apporter la paix dans le pays, après l'élection et on veut la paix pour ce pays ».