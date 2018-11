Cote d'Ivoire: Burida, le PCA Seri Sylvain - « Nahounou Paulin se fait instrumentaliser »

Interpellé lors du débat télévisé sur la crise qui secoue le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida), diffusé sur les antennes de RTI1 le mardi 13 novembre 2018, Séri Sylvain, PCA de l'Institution, a réagi mercredi 14 novembre 2018.

«(... ) Un chef, il a le ventre creux ! Tout ce qui vient tombe dans ton ventre. Justement, je me suis gardé de parler, je me suis gardé de faire des déclarations, pas parce que je n'ai pas des choses à dire, mais parce que j'ai dit que je vais observer la situation, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à faire des déclarations.

Je les laisse prendre l'entière responsabilité de leurs propos, je n'ai aucune déclaration à faire. Le jour je déciderai de faire une déclaration, c'est vous que je vais appeler, parce que c'est vous qui avez eu le mérite d'ouvrir les yeux sur la situation au Burida ce qui a conduit à cette crise. Avant vous beaucoup de journalistes m'ont appelé pour me dire : « PCA, le ministre a parlé , tout le monde a parlé , vous n'avez pas encore parlé . C'est donc maintenant que vous devriez le faire ». Et j'ai toujours répondu pour dire : « Non , au moment venu, j'aviserai". Les journalistes ont répliqué pour me dire "non, il faut donner votre point de vue parce que vous avez été interpellé ». Mais j'ai toujours répondu : "Je n'ai aucune déclaration à faire".

Mais vous, je vous appelle pour vous dire merci pour avoir soutenu ce combat. C'est dommage qu'un gars comme Nahounou Paulin se fasse instrumentaliser, qu'on le paie pour dire des conneries ... Bon ! Cela me glisse sur la peau parce que je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il a dit. Pour l'instant, je n'ai aucune déclaration à faire, lorsque je serai prêt, c'est vous que je vais appeler pour la faire. C'est une promesse que je vous fais ce matin, de façon très honnête ».