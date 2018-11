Cote d'Ivoire: Deuil - La dépouille du père du ministre d'état Hamed Bakayoko à Abidjan

La dépouille de El Hadj Anliou Bakayoko, le père du ministre d'État Hamed Bakayoko est à Abidjan depuis le mardi 13 novembre 2018.

Elle a été accueillie à l'aéroport Felix Houphouët-Boigny par le Président de la République, Alassane Ouattara et conduite à Ivosep. Le vice-président Daniel Kablan Duncan, des membres du gouvernement, des Présidents d'institutions et plusieurs imams du Cosim dont le Cheick Bouakary Fofana (président du Cosim) étaient présents. C'est à 20h16 mn que l'avion Air France AF-702 qui transportait la dépouille du géniteur du ministre d'État a atterri à l'aéroport FHB, en provenance de Paris. Le corps du défunt a été accueilli au pavillon d'honneur de l'aéroport à 20h40 par le Président de la République (arrivé sur les lieux depuis 20h 03) et les différentes délégations présentes, dans la pure tradition musulmane. Une fois le cercueil marron, couvert du linceul mortuaire, posé au milieu de la cour de pavillon d'honneur, (aménagé pour la circonstance), les imams du Cosim ont dit la prière de bénédiction avant que le corps soit transporté à la morgue d'Ivosep.

Ce sont les Imams Fodé Doumbia ( de la mosquée Djibril de Yopougon) et Diomandé Falikou de la grande mosquée de Port-Bouët qui ont dit la bénédiction mortuaire. Ils ont appelé l' assistance à se réjouir de ce que Dieu ait décidé de récupérer son enfant maintenant. « Il l'aime plus que nous. Prions pour qu'il parte en paix. Pour qu'il repose en paix auprès de Dieu notre père. La mort est le voisin le plus proche du vivant», a lancé l'Imam de la mosquée de Yopougon Sideci qui a remercié le défunt d'avoir donné à la Côte d'Ivoire un « fils digne comme Hamed Bakayoko ».

Décédé à Paris en France le 8 novembre 2018, le père du ministre d'État sera inhumé à Séguéla le vendredi 16 novembre 2018. Sa levée de corps à Ivosep aura lieu le jeudi 15 novembre 2018.