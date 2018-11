Cote d'Ivoire: Littérature/Prix d'Excellence Charles Bauza Donwahi - "Tu me fous les boules" d'Agnès Kraidy sélectionné

Cette 4e édition sera un grand moment de lecture de et rencontres enrichissante avec les auteurs.

Le lancement de la 4ème édition du Prix d'excellence Charles Bauza Donwahi a eu lieu le 9 novembre au lycée Charles Bauza Donwahi de Soubré. Initié par le Conseil régional de la Nawa, parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie, et soutenu par l'association Emerge and See, ce prix permet à la fois de promouvoir la lecture de romans récents auprès des collégiens et lycéens de la Nawa et d'exercer l'esprit critique des élèves en référence aux sujets d'actualité.

Pour l'édition 2018, les lycéens pourront découvrir "Tu me fous les boules" d'Agnès Kraidy, une œuvre de combat et de sensibilisation sur le cancer. Son ouvrage a été sélectionné parmi les œuvres en compétition dans la catégorie Lycée au même titre que "Des loups et des agneaux" de Sylvain Kéan Zoh qui traite des valeurs profondes de cohésion et de solidarité. Sont en lice, dans la catégorie Collège, "Destins de Clandestins" de Josué Guébo qui porte sur les risques de l'immigration clandestine et "La petite mangue rebelle" de Christian Jacob Yankey, une œuvre qui traite de la jeunesse.

Selon Pierre Podé, coordonnateur du Prix, l'implication de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (Drenetfp), « la Dren s'investit encore plus intensément dans cette compétition qui est également la sienne, au niveau de l'encadrement pédagogique. Elle sera garante du respect de la charte : je m'inscris, je lis, je participe », a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, traduit toute la gratitude du président du Conseil régional à l'endroit de la Drenetfp pour son excellente collaboration dans la mise en œuvre du Prix.

Koné Bakary, l'inspecteur général de l'éducation nationale, représentant la ministre de l'éducation nationale, Kandia Camara, qui a réitéré le soutien de son mandant au Prix. Après cette cérémonie de lancement, cap sera mis sur la lecture des ouvrages et la composition.

Les meilleurs candidats seront récompensés par le Conseil régional de la Nawa. Les auteurs lauréats dans les différentes catégories iront à la rencontre des élèves des quatre départements de la Nawa au cours d'une tournée. Il faut noter que les inscriptions pour les élèves de 4ème et de 1ère de toute la Nawa se poursuit jusqu'au 23 novembre.