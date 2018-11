Sénégal: Suspicions entre acteurs politiques autour du processus électoral - Magistrats et societe civile s'investissent à restaurer la confiance

L'Union des magistrats du Sénégal (Ums), en collaboration avec des membres de la société civile, notamment le Collectif des Organisations de la Société civile (Cosce) et la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (Pacte), ont lancé le projet Sunu Election hier, mardi 13 novembre, avec le soutien de l'Usaid. Cette initiative viserait, selon Babacar Guèye, président du Cosce, à susciter la confiance entre les acteurs politiques tout au long du processus électoral.

La polémique qui entoure le processus électoral, tout comme les risques de tensions qui pèsent sur la prochaine présidentielle ne semblent pas laisser de marbre les acteurs de la société civile tout comme les magistrats du Sénégal. C'est le moins que l'on puisse dire, au vu de l'initiative prise par l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) et des organisations de la société civile, à savoir le Collectif des Organisations de la Société civile (Cosce) et la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (Pacte). Les magistrats et les membres de la société civile ont ainsi lancé hier, mardi 13 novembre, le projet Sunu Election. Même si les initiateurs du projet Sunu Election n'indiquent pas explicitement que le contexte politique très tendu, marqué notamment par les fortes suspicions qui règnent entre les acteurs politiques, pouvant ainsi déboucher sur des contestations sérieuses des résultats de l'élection prochaine, fait partie des motivations dudit projet, il n'en demeure pas moins que tout porte à le croire au regard du but visé.

En effet, de l'avis du président du Cosce, Babacar Guèye, «cette initiative de regrouper des magistrats et des membres de la société civile contribuera à susciter la confiance des acteurs politiques dans le déroulement des opérations et dans la gestion du contentieux tant du point de vue formel que matériel». Mieux, face à l'absence de dialogue entre les protagonistes, ledit projet semble être une alternative pour pallier à ce déficit de consensus. Ou du moins, de l'avis de Babacar Guèye, «c'est pour la contribution à la réflexion sur les règles du jeu électoral, à la médiation entre les acteurs politiques ou encore la création de cadre de dialogue multipartite». C'est ce qui en fait, d'ailleurs, une «innovation» en termes de modèle de collaboration, trouve-t-il.

La complexité du contexte politique actuel explique, tant soit peu, l'autre nouveauté notée dans ce type de partenariat. En réalité, contrairement à ce qui se faisait, à savoir l'organisation de sessions de formation par la Cour d'appel à chaque veille de scrutin, c'est l'Ums qui a pris les devants cette fois-ci, même si son président, Souleymane Téliko se défend que cela entre dans les missions de l'union. Il argue que «la nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est l'Ums qui s'est impliquée dans cette activité de formation conformément à sa mission, notamment d'entreprendre toute initiative qui vise à renforcer les capacités techniques de ses membres». En tout état de cause, les magistrats veulent jouer leur partition lors des prochaines joutes. Eux qui occupent une place importante dans le processus électoral, car intervenant à toutes les phases de ce processus, depuis l'inscription sur les listes électorales avec les contentieux jusqu'à la proclamation définitive des résultats, en passant par la supervision des opérations de vote et le travail de la commission de recensement des votes. Souleymane Téliko et compagnie ont tenu à ce niveau à «rappeler le respect dû aux principes qui garantissent le processus électoral», conformément à leur posture de respect des principes de manière générale.

A noter, par ailleurs, que l'Usaid a offert aux magistrats un important matériel composé de photocopieuses, d'imprimantes, de scanners, etc d'une valeur d'environ 40 millions de Francs Cfa. Sur l'acte posé, la Directrice adjointe de l'Usaid explique que c'est «pour compléter les efforts de l'Etat en la matière, et répondre aux exigences de rapidité de la justice que l'Usaid offre, dans son programme Sunu élection, des équipements et des formations qui répondent aux besoins des magistrats en vue de faciliter leur travail». L'atelier de lancement du projet Sunu Election, qui prend fin ce jour, permettra d'entretenir les magistrats autour du thème : «rôle et responsabilité des magistrats dans le processus électoral»