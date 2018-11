Sénégal: Attaque du président Macky Sall à Amnesty international - Le forum civil parle d'une «attitude frileuse et antidémocratique»

Depuis quelques temps, le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International a noté du côté du pouvoir des tentatives de musèlement de la société civile.

Il y a quelques jours, c'était le ministre des Mines, Sophie Gladima, ensuite celui en charge de l'Agriculture Pape Abdoulaye Seck et tout récemment, c'était le tour du président de la République de s'en prendre aux leaders de Amnesty International Sénégal, au cours d'une interview accordée à France 24.

Le Forum Civil déduit de ce constat : «une attitude frileuse et antidémocratique n'honore guère des dirigeants qui envisagent d'organiser dans notre pays les assises de l'Internationale libérale qui a comme crédo la protection et la défense des libertés ». La déclaration est d'un communiqué parvenu à la Rédaction hier, mardi 13 novembre.

Par ailleurs, le Forum Civil s'est dit solidaire avec Amnesty International et de toutes les organisations de la société civile, victimes d'attaques. Jugeant que le propre d'une République démocratique est de garantir la liberté d'expression à toutes les composantes de la société, le Forum Civil appelle le gouvernement et les citoyens à s'investir davantage dans la préservation des acquis démocratiques en l'occurrence les droits et libertés.

«Dans ce contexte pré-électoral marqué par une absence de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, l'Etat doit plutôt travailler à rassurer les populations, en préservant et en consolidant la paix, la stabilité sociale et l'espace civique», a soutenu les camarades de Birahime Seck.