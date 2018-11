Algérie: Ligue 1 Mobilis (15e J) - L'USMA à trois points du titre honorifique de champion d'automne

Célébration des joueurs de l'USM Alger

ALGER - L'USM Alger tentera de remporter le titre honorifique de champion d'automne, en accueillant jeudi le CS Constantine, en ouverture de la 15e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Solide leader avec 30 points, et avec quatre longueurs d'avance sur son dauphin la JS Kabylie (2e, 26 pts), le club algérois est appelé également à préserver sa série d'invincibilité, entamé depuis dix matchs. Pour cette rencontre, le Usmistes seront privés de ces trois internationaux, Chita et Meziane en sélection algérienne et Ibara avec la sélection congolaise.

Le CS Constantine (9e, 16 pts), dont la dernière victoire remonte à la 7e journée (face au Paradou AC 2-0, ndlr), est confronté à une crise de résultats ayant précipité le départ de l'entraineur Abdelkader Amrani. Le champion sortant, qui peine à défendre son statut, devra puiser dans ses ressources pour essayer de revenir avec un bon résultat d'Alger face à une équipe qui a le vent en poupe.

Outre le déroulement de cette rencontre, le week-end sera marqué également par quatre matchs comptant pour la mise à jour de la compétition.

L'ES Sétif (4e, 21 pts), qui reste sur une surprenante défaite à domicile face à la JS Saoura (0-1), abordera la réception du NA Husseïn-Dey (8e, 17 pts) avec le double objectif de se racheter, et surtout s'emparer de la troisième place au tableau. L'Entente, dont l'entraineur marocain Rachid Taoussi est sérieusement menacé dans son poste, devra faire face à une équipe du Nasria qui aspire à relever la tête et mettre fin à la période de disette, elle qui reste sur un petit point récolté lors des quatre dernières sorties.

Le MO Béjaia (11e, 14 pts), dont la défense reste de loin le maillon faible de l'équipe avec un triste bilan de 22 buts encaissés, aura à cœur d'amorcer son redressement à domicile face au MC Alger (5e, 19 pts), battu mardi à domicile par l'USM Bel-Abbès (0-1).

Le Paradou AC (8e, 17 pts), qui commence à retrouver ses sensations avec 7 points obtenus sur 9 possibles, recevra le CABB Arreridj (13e, 12 pts) dans un match qui devrait, à priori, revenir aux Académiciens, intraitables depuis quelques semaines dans leur antre d'Omar-Hamadi.

De son côté, le CABBA, version Dziri Billel, se rendra à Alger pour éviter une troisième défaite de rang, après celles concédées à domicile face à l'ES Sétif (1-2) et à Médéa (1-0).

En bas du classement, le duel entre l'AS Ain M'lila (12e, 13 pts) et l'USM Bel-Abbès (13e, 12 pts) mettra aux prises deux équipes qui visent à s'éloigner de la zone rouge. Si l'ASAM n'a plus gagné depuis la 2e journée (à Batna face à l'ES Sétif 1-0, ndlr), l'USMBA effectuera le déplacement à l'Est en conquérante et avec un moral gonflé à bloc après le retentissant succès décroché mardi soir face au MCA (1-0).