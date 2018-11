Algérie: Destruction de 6 bombes de confection artisanale à Médéa

- Six bombes de confection artisanale ont été et détruites mardi à Médéa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 13 novembre 2018, à Médéa (1èr Région militaire), six (06) bombes de confection artisanale", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Ghardaïa, Biskra et El-Oued (4e RM), six (06) contrebandiers et saisi dix-sept (17) quintaux de tabac et (34496) unités d'articles pyrotechniques", souligne le communiqué.

D'autre part, des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de trente-quatre (34) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran (2e RM) et Annaba (5e RM)", conclut le MDN.