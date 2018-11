Afrique: Elim CAN 2019 - Togo-Algérie - Voici ce que pensent les Fennecs

Quatrième match des éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie se déplace à Lomé face à un Togo totalement relancé et qui vise la victoire. L'Algérie, qui reste sur une défaite concédée le 16 octobre dernier à Cotonou face au Bénin (1-0), occupe conjointement le fauteuil de leader en compagnie du Bénin avec 7 points chacun, devant le Togo (5 pts), alors que la Gambie ferme la marche avec 2 points. Les Verts auront à cœur de l'emporter à Lomé pour assurer leur qualification pour la phase finale de la CAN 2019.

Au micro de nos confrères de l'APS, certains joueurs algériens se sont penchés sur cette rencontre face aux Eperviers.

Youcef Belaïli (milieu) : « Je suis très content de mon retour en sélection après tout ce que j'ai traversé. Ça fait toujours plaisir de retrouver les Verts et l'ambiance de la sélection. Nous sommes à quelques jours d'un match très important face au Togo en vue de la qualification à la CAN-2019 qui reste notre objectif. Pour ma part, je reste à la disposition du staff technique et du coach pour donner un plus à l'équipe et apporter ma contribution sur le plan offensif, si on fait appel à moi ».

Djamel Benlamiri (défenseur) : « Notre objectif principal sera d'aller chercher les trois points et assurer la qualification à la CAN 2019, malgré les conditions difficiles auxquelles nous avons l'habitude de faire face. Concernant l'ambiance dans le groupe, les joueurs sont déterminés et soudés pour aller gagner au Togo et stopper cette série de contre-performances en déplacement. Peu importe qui sera aligné dans le onze de départ, nous resterons solidaires et à la disposition du coach pour atteindre notre objectif ».

Mehdi Tahrat (défenseur) : « Nous abordons cette rencontre avec l'ambition d'aller gagner au Togo afin d'assurer la qualification à la CAN 2019 après notre défaite face au Bénin. Nous avons entamé le travail lundi et les joueurs sont déterminés à réaliser une belle performance face à cette équipe togolaise qui possède beaucoup de qualités notamment en attaque. Nous travaillons sur la cohésion défensive pour trouver l'équilibre qui va nous permettre de développer un meilleur visage lors de ce match décisif qui se jouera dans des conditions certes difficiles, mais pas insurmontables ».

La sélection algérienne ont vu les Écureuils du Bénin revenir à égalité, et devra donc attendre la prochaine trêve et les rencontres face au Togo et la Gambie pour sceller son ticket pour la CAN 2019 au Cameroun.