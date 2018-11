Congo-Kinshasa: Le BCNUDH organise des soins médicaux pour les détenus du cachot militaire d'Uvira

communiqué de presse

Dans le cadre de la mise en œuvre du monitoring des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) en milieu carcéral à Uvira, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a accompagné une équipe de professionnels de la santé de l'ONG « Aide Médicale Congo » au bureau 2 du secteur opérationnel SUKOLA 2 Sud Sud-Kivu.

Avec la facilitation du BCNUDH Uvira, des consultations et des soins médicaux gratuits ont été administrés en faveur de 158 détenus.

Cette activité organisée les 12 et 13 novembre 2018 en vue de contribuer au bien-être sanitaire des détenus du cachot bureau 2 d'Uvira s'est faite en collaboration avec les médecins traitants de l'hôpital militaire de garnison d'Uvira.

Au total huit (8) médecins dont un de l'hôpital militaire de garnison d'Uvira, trois (3) infirmiers dont deux de l'hôpital militaire de garnison d'Uvira et deux professionnels médicaux ont donné de leur temps et de leur savoir-faire pour exécuter cette activité.

Le diagnostic des patients a permis dans un premier temps d'identifier et de soigner les maux dont souffrent les pensionnaires du cachot militaire.

Il s'agit principalement de la gale, du paludisme, de la dermatose et des infections mineures. D'autres cas plus graves et nécessitant une intervention de spécialistes ont été répertoriés et seront transférés à l'hôpital militaire de garnison d'Uvira.

« Cette opération est une première et notre souhait est que cela puisse être organisé régulièrement » : c'est en ces termes que le représentant du Bureau 2 a exprimé sa satisfaction et sa gratitude à l'endroit de l'ONG Aide Médicale au Congo et la MONUSCO pour cette opération.