Congo-Kinshasa: Divisions opposition congolaise - Lamuka, l'accord qui réveille les vieux démons

On savait déjà que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui y croient. Mais là, les opposants congolais ont fait vraiment fort et vite : à peine 24 heures après la désignation à Genève de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle de décembre prochain, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont, comme on le sait, déchiré l'accord qui les liait. « lamuka », tel était le nom de baptême de cet arrangement politique qui, en lingala, signifie « réveille-toi ».

Une exhortation aux électeurs à se mettre debout et à prendre leur destin en main pour changer le cours des choses en RDC. De réveil en effet, il y en a eu. Mais c'est plutôt celui des vieux démons de la désunion de l'opposition et des rivalités intestines.

La faute à deux personnalités à l'ego surdimensionné et aux ambitions démesurées. Deux leaders qui ont tourné casaque au prétexte que leurs bases respectives ne sont pas d'accord avec le deal des chefs. Tout porte à croire qu'ils n'ont fait qu'instrumentaliser leurs militants.

Ils savaient sans doute, au moment où ils paraphaient le document, qu'ils ne tiendraient pas parole. Et rien ! Pas même la lettre d'engagement individuel ne sera parvenue à dissuader les traîtres à la cause de l'opposition.

« Je, soussigné... , m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord de lamuka, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées.

Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l'accord de lamuka. »

Tant de barrières contre les velléités de parjure érigées par les négociateurs, en vain. Au moins on sait que la parole de certains ne vaut pas un clou.

Et si, alors qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, ces acteurs politiques nient l'après-midi ce qu'ils ont affirmé avec véhémence le matin, quel crédit pourra-t-on apporter à leurs propos une fois qu'ils seront aux affaires ?

On espère au moins qu'ils auront la décence, à défaut d'arrêter prématurément leur carrière politique comme le préconise leur engagement individuel, de ne pas se présenter contre l'éphémère candidat unique de l'opposition.

En tout état de cause, les électeurs congolais, au vu de ce spectacle désolant, sauront faire la part des choses le moment venu, en préférant le diable qu'ils connaissent déjà à ceux qui sortent de la bouteille et montrent déjà de quoi ils sont capables.